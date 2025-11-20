Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, προέβη σε κλήσεις σε 17 παίκτες εν όψει του πρώτου «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένας εξ αυτών, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται ως αρχηγός, είναι ο Ακίλε Πολονάρα. Μία κίνηση στήριξης στον Ιταλό διεθνή μπασκετμπολίστα που έχοντας διαγνωστεί με μυελογενή λευχαιμία, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του.

Η ιταλική Ομοσπονδία μπάσκετ (FIP) αναφέρει για την κλήση του Ακίλε Πολονάρα από τον Λούκα Μπάνκι: «Μεταξύ των “ατζούρι”, ο Ακίλε Πολονάρα ξεχωρίζει. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι αρχηγός, παραμένοντας αναπόσπαστο μέλος της ομάδας. Με 94 εμφανίσεις για τους “ατζούρι”, ο Πολονάρα είχε προηγουμένως αυτόν τον ρόλο, του αρχηγού της εθνικής Ιταλίας, εναντίον της Ουγγαρίας τον Φεβρουάριο του 2024 (προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025).

Πολλοί νέοι παίκτες συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Λούκα Μπάνκι, καθώς τα μεγάλα ονόματα του ιταλικού μπάσκετ έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους.

Η εθνική Ιταλίας αγωνίζεται στον Δ΄ όμιλο της προκριματικής φάσης. Στις 27 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στην Τορτόνα και στις 30 Νοεμβρίου θα βρει στον δρόμο της τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα.