Η Σασουόλο των δέκα παικτών υπέταξε την ευρωπαία Αταλάντα! Οι νεοφώτιστοι, που αγωνίστηκαν με λιγότερο παίκτη από το 16ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Πιναμόντι, κατάφεραν να λυγίσουν με σκορ 2-1 τους «μπεργκαμάσκι» στο ματς για την 27η αγωνιστική της Serie A και τους πλησίασαν στους πέντε βαθμούς.

Στο 23′ από την μπαλιά του Λορεντιέ και το πλασέ του Κονέ η Σασουόλο άνοιξε το σκορ, ενώ στο 69’ ο Θόρστβεντ πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Η ομάδα του Μπέργκαμο κατάφερε να μειώσει στο 88’ με τον Μούσα, ωστόσο δεν απέφυγε την ήττα.

Η 27η αγωνιστική:

Παρασκευή 27/2

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστιάνο – 63′ Φολορούσο)

Σάββατο 28/2

Κόμο-Λέτσε 3-1 (18′ Δουβίκας, 35′ Ροντρίγκες, 44′ Κεμπφ – 13′ Κουλιμπαλί)

Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65′ Άκπρο – 2′ Xόιλουντ, 96′ Λουκάκου)

Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31′ Ντιμάρκο, 70′ πεν. Τσαλχάνογλου)

Κυριακή 1/3

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2 (89′ Πάβλοβιτς, 90’+4′ Λεάο)

Σασουόλο-Αταλάντα 2-1 (23′ Κονέ, 69′ Θόρστβεντ-88′ Μούσα)

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 2/3

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45