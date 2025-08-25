Εντυπωσιακή η Ίντερ στην πρεμιέρα της Serie A, παρέσυρε 5-0 την Τορίνο και μπήκε με το δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν. Το ματς έγινε στο «Μεάτσα», δυο γκολ πέτυχε ο Μάρκους Τιράμ, ενώ άνοιξε λογαριασμό κι ο νεαρός Ανζ-Γιοάν Μπονί που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Πάρμα.
Νωρίτερα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουντινέζε και Βερόνα στο «Φρίουλι». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κρίστενσεν στο 56΄, όμως η «Ελλάς» είχε την απάντηση με τον Σερντάρ στο 73΄.
Η 1η αγωνιστική:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53′ Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47′ Δουβίκας, 73′ Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59′ Ντέιβιντ, 84′ Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50′ Σκαμάκα – 36′ αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 1-1 (53΄ Κρίστενσεν – 73΄ Σερντάρ)
Ίντερ-Τορίνο 5-0 (18΄ Μπαστόνι, 52΄ Μαρτίνες, 36΄,62΄ Τιράμ, 72΄ Μπονί)