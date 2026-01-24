Τι το ήθελε η Πίζα να προηγηθεί, και μάλιστα με 2-0 μέσα στο «Σαν Σίρο»;

Το μόνο που κατάφερε ήταν να… αγριέψει την πρωτοπόρο της Serie A, Ίντερ, η οποία στη συνέχεια, σημειώνοντας μισή ντουζίνα γκολ, συνέτριψε την αντίπαλό της με το επιβλητικό 6-2 και «ξεφύγε» με 6 βαθμούς απ’ τη δεύτερη Μίλαν, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Τα δυο τέρματα του Μορέο στο 11′ και στο 23′ έκαναν τον Κριστιάν Κίβου να… βγει απ’ τα ρούχα του, όμως οι ποδοσφαιριστές του τον… ηρέμησαν, πριν πάνε καν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Τα τρία γκολ απ’ τους Ζιελίνσκι (39′ πέναλτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (41′) και Εσπόζιτο (45’+2′) έδωσαν προβάδισμα στους «νερατζούρι», που «τελείωσαν» το ματς με εντυπωσιακό τρόπο χάρις στα τέρματα των Ντιμάρκο, Μπονί και Μιχιταριάν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39′ πέν. Ζιελίνσκι, 41′ Μαρτίνες, 45’+2′ Εσπόζιτο, 82′ Ντιμάρκο, 86′ Μπονί, 90’+3′ Μιχιταριάν – 11′, 23′ Μορέο)

Κόμο-Τορίνο 24/01

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 24/01

Λέτσε-Λάτσιο 24/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01

Αταλάντα-Πάρμα 25/01

Τζένοα-Μπολόνια 25/01

Γιουβέντους-Νάπολι 25/01

Ρόμα-Μίλαν 25/01

Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 52 -22αγ.

Μίλαν 46

Νάπολι 43

Ρόμα 42

Γιουβέντους 39

Κόμο 37

Αταλάντα 32

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Κάλιαρι 22

Τζένοα 20

Φιορεντίνα 17

Λέτσε 17

Βερόνα 14

Πίζα 14 -22αγ.