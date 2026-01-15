Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, η Μίλαν πέρασε με μεγάλη νίκη 3-1 απ’ την έδρα της Κόμο -και μάλιστα με ανατροπή- στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που έπαιξε σε όλο το ματς, προηγήθηκε στο 10′ με τον Κεμπφ κι έδειξε αποφασισμένη για να σημειώσει την 4η νίκη της στα τελευταία 5 παιχνίδια. Η Μίλαν, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις και τις απαντήσεις ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Ενκουκού στο 45′.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε… δράση ο Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε στο 55′ και στο 88′ και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη που την «ξεκόλλησε» απ’ τις δύο σερί ισοπαλίες και την έφερε ξανά στο -3 απ’ την πρωτοπόρο Ίντερ.

Από τις 22 Οκτωβρίου και το εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 επί της Ουντινέζε, είχε να νικήσει η Μπολόνια στη Serie A κι «έσπασε» αυτό το αρνητικό σερί με το μεγάλο «διπλό» που σημείωσε στην έδρα της Βερόνα με 3-2 (και μάλιστα με ανατροπή) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Η Βερόνα άνοιξε το σκορ στο 13′ με τον Όρμπαν, όμως η Μπολόνια (που είχε στον πάγκο της τον Μπάμπη Λυκογιάννη) «γύρισε» πολύ γρήγορα το ματς με τα τέρματα των Ορσολόνι (21′), Όντγκααρντ (29′) και Κάστρο (44′) πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 72′ με αυτογκόλ του Φόιλερ, χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο ως το φινάλε…

Η 16η αγωνιστική:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι – 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)

Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66΄ πεν. Βλάσιτς)

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν – 66΄ Σολέ)

Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+4΄ Ιέν)

Νάπολι-Πάρμα 0-0

Ίντερ-Λέτσε 1-0 (78΄ Εσπόζιτο)

Βερόνα-Μπολόνια 2-3 (13΄ Όρμπαν, 72΄ αυτ. Φρόιλερ – 21΄ Ορσολίνι, 29΄ Όντγκααρντ, 44΄ Κάστρο)

Κόμο-Μίλαν 1-3 (10΄ Κεμπφ – 45΄ πέν. Ενκουκού, 55΄, 88΄ Ραμπιό)

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 46

Μίλαν 43

Νάπολι 40

Γιουβέντους 39

Ρόμα 39

Κόμο 34

Αταλάντα 31

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 22

Τζένοα 19

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 14

Βερόνα 13

Πίζα 13