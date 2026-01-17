Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν όλα τα… λεφτά στην «Arena Garibaldi» της Πίζα, όπου η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.

Οι «μπεργκαμάσκι» άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Κρστόβιτς στο 83′, όμως η ομάδα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο κατάφερε να «σώσει» τον ένα βαθμό με το τέρμα του νεοαποκτηθέντα Ντουρισίμνι στο 87′.

Η 21η αγωνιστική:

Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)

Ουντινέζε-Ίντερ 17/01

Νάπολι-Σασουόλο 17/01

Κάλιαρι-Γιουβέντους 17/01

Πάρμα-Τζένοα 18/01

Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01

Τορίνο-Ρόμα 18/01

Μίλαν-Λέτσε 18/01

Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01

Λάτσιο-Κόμο 19/01

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 46

Μίλαν 43

Νάπολι 40

Γιουβέντους 39

Ρόμα 39

Κόμο 34

Αταλάντα 32 -21αγ.

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 22

Τζένοα 19

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 14

Πίζα 14 -21αγ.

Βερόνα 13