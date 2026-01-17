Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν όλα τα… λεφτά στην «Arena Garibaldi» της Πίζα, όπου η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.
Οι «μπεργκαμάσκι» άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Κρστόβιτς στο 83′, όμως η ομάδα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο κατάφερε να «σώσει» τον ένα βαθμό με το τέρμα του νεοαποκτηθέντα Ντουρισίμνι στο 87′.
Η 21η αγωνιστική:
Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 17/01
Νάπολι-Σασουόλο 17/01
Κάλιαρι-Γιουβέντους 17/01
Πάρμα-Τζένοα 18/01
Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01
Τορίνο-Ρόμα 18/01
Μίλαν-Λέτσε 18/01
Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
Λάτσιο-Κόμο 19/01
Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 46
Μίλαν 43
Νάπολι 40
Γιουβέντους 39
Ρόμα 39
Κόμο 34
Αταλάντα 32 -21αγ.
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 14
Πίζα 14 -21αγ.
Βερόνα 13