Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Πάρμα και η Κάλιαρι στο «Ένιο Ταρντίνι» στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 27ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι που προέρχονταν από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, άνοιξαν το σκορ στο 63′ με τον Φολορούνσο, όμως η Πάρμα «έσωσε» τον ένα βαθμό χάρις σε ένα τέρμα του Οριστάνιο στο 83ο λεπτό.

Η 27η αγωνιστική:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο – 63′ Φολορούνσο)

Κόμο-Λέτσε 28/02

Βερόνα-Νάπολι 28/02

Ίντερ-Τζένοα 28/02

Κρεμονέζε-Μίλαν 01/03

Σασουόλο-Αταλάντα 01/03

Τορίνο-Λάτσιο 01/03

Ρόμα-Γιουβέντους 01/03

Πίζα-Μπολόνια 02/03

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 02/03

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 64

Μίλαν 54

Νάπολι 50

Ρόμα 50

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Μπολόνια 36

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Πάρμα 33 -27αγ.

Ουντινέζε 32

Κάλιαρι 30 -27αγ.

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24

Πίζα 15

Βερόνα 15