Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Πάρμα και η Κάλιαρι στο «Ένιο Ταρντίνι» στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 27ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.
Οι φιλοξενούμενοι που προέρχονταν από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, άνοιξαν το σκορ στο 63′ με τον Φολορούνσο, όμως η Πάρμα «έσωσε» τον ένα βαθμό χάρις σε ένα τέρμα του Οριστάνιο στο 83ο λεπτό.
Η 27η αγωνιστική:
Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο – 63′ Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 28/02
Βερόνα-Νάπολι 28/02
Ίντερ-Τζένοα 28/02
Κρεμονέζε-Μίλαν 01/03
Σασουόλο-Αταλάντα 01/03
Τορίνο-Λάτσιο 01/03
Ρόμα-Γιουβέντους 01/03
Πίζα-Μπολόνια 02/03
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 02/03
Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 64
Μίλαν 54
Νάπολι 50
Ρόμα 50
Γιουβέντους 46
Κόμο 45
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24
Πίζα 15
Βερόνα 15