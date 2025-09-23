Η πρωταθλήτρια Νάπολι εκμεταλλεύτηκε την πρώτη απώλεια της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A (1-1 με τη Βερόνα) και με τη δύσκολη νίκη επί της ουραγού Πίζα (3-2) σκαρφάλωσε στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της νέας περιόδου.

Η «νεοφώτιστη» αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι», καθώς ισοφάρισε λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα το γρήγορο γκολ του Ντιμάρκο (14′), με το πέναλτι του Νζολά. Ωστόσο, ο Σπινατσόλα στο 73′ και ο Λούκα στο 82′ «αποκατέστησαν την τάξη» και η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έκανε το 4 στα 4, παρότι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 90′ με τον Λοράν.

Η 4η αγωνιστική:

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2 (5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1 (73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1 (44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3 (40΄, 53΄ Πούλισικ, 46΄ Φοφανά)

Λάτσιο-Ρόμα 0-1 (38΄ Πελεγκρίνι)

Τορίνο-Αταλάντα 0-3 (30΄, 38΄ Κρστόβιτς, 34΄ Σουλεμανά)

Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0

Φιορεντίνα-Κόμο 1-2 (6΄ Μαντραγκόρα – 65΄ Κεμπφ, 90+4΄ Αντάι)

Ίντερ-Σασουόλο 2-1 (14′ Ντιμάρκο, 81΄ αυτ. Μουχαρέμοβιτς – 84΄ Σεντίρα)

Νάπολι-Πίζα 3-2 (39′ Γκίλμουρ, 73′ Σπινατσόλα, 82′ Λούκα – 59′ πέν. Νζολά, 90′ Λοράν)

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 10

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Αταλάντα 8

Κρεμονέζε 8

Κάλιαρι 7

Κόμο 7

Ουντινέζε 7

Ίντερ 6

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Σασουόλο 3

Λάτσιο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1