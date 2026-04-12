Η Γιουβέντους με σκόρερ τον Τζερεμί Μπογκά, πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό που την φέρνει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε της Αταλάντα στο ματς για την 32η αγωνιστική της Serie A και άφησε τους «μπεργκαμάσκι» στο -4 την 6η Ρόμα.
Στο 48ο λεπτό ο Μπογκά νίκησε τον Καρνεσέκι και έγραψε το τελικό σκορ.
Η 32η αγωνιστική:
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄, 52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63′ Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ)
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48′ Μπογκά)
Τζένοα-Σασουόλο 12/4
Πάρμα-Νάπολι 12/4
Μπολόνια-Λέτσε 12/4
Κόμο-Ίντερ 12/4
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Ίντερ 72
Νάπολι 65
Μίλαν 63 -32αγ.
Γιουβέντους 60 – 32 αγ.
Κόμο 58
Ρόμα 57 -32αγ.
Αταλάντα 53 – 32 αγ.
Μπολόνια 45
Λάτσιο 44
Ουντινέζε 43 -32αγ.
Σασουόλο 42
Τορίνο 39 -32αγ.
Πάρμα 35
Τζένοα 33
Κάλιαρι 33 -32αγ.
Φιορεντίνα 32
Κρεμονέζε 27 -32αγ.
Λέτσε 27
Βερόνα 18 -32αγ.
Πίζα 18 -32αγ.