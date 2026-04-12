Η Γιουβέντους με σκόρερ τον Τζερεμί Μπογκά, πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό που την φέρνει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε της Αταλάντα στο ματς για την 32η αγωνιστική της Serie A και άφησε τους «μπεργκαμάσκι» στο -4 την 6η Ρόμα.

Στο 48ο λεπτό ο Μπογκά νίκησε τον Καρνεσέκι και έγραψε το τελικό σκορ.

Η 32η αγωνιστική:

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄, 52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63′ Εσπόζιτο)

Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ)

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48′ Μπογκά)

Τζένοα-Σασουόλο 12/4

Πάρμα-Νάπολι 12/4

Μπολόνια-Λέτσε 12/4

Κόμο-Ίντερ 12/4

Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63 -32αγ.

Γιουβέντους 60 – 32 αγ.

Κόμο 58

Ρόμα 57 -32αγ.

Αταλάντα 53 – 32 αγ.

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Ουντινέζε 43 -32αγ.

Σασουόλο 42

Τορίνο 39 -32αγ.

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Κάλιαρι 33 -32αγ.

Φιορεντίνα 32

Κρεμονέζε 27 -32αγ.

Λέτσε 27

Βερόνα 18 -32αγ.

Πίζα 18 -32αγ.