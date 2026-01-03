Μετά τη νίκη επί της Τζένοα στις καθυστερήσεις η Αταλάντα πήρε μεγάλη ψυχολογική… ένεση, επικράτησε με 1-0 της Ρόμα, στερώντας από την ομάδα της «αιώνιας πόλης» την ευκαιρία να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Το γκολ του Σκαλβίνι στο 12ο λεπτό έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση και, πλέον, η Αταλάντα μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της εξόδου στην Ευρώπη.

Απρόσμενη «γκέλα» για τη Γιουβέντους στο Τορίνο. Η «βέκια σινιόρα» παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία στη Λέτσε (1-1), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A κι έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Οι φιλοξενούμενοι με σωστή τακτική δεν επέτρεψαν στους «μπιανκονέρι» να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί κι έφυγαν από την έδρα της «Γιουβε» με έναν «χρυσό» βαθμό στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η 18η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50′ Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε 1-0 (18΄ πεν. Ντα Κούνια)

Τζένοα-Πίζα 1-1 (15′ Κολόμπο – 38′ Λερις)

Σασουόλο-Πάρμα 1-1 (12′ Τόρστβεντ – 24′ Πελεγκρίνο)

Γιουβέντους-Λέτσε 1-1 (49′ ΜακΚένι – 45’+2 Μπάντα)

Αταλάντα-Ρόμα 1-0 (12′ Σκαλβίνι)

Λάτσιο-Νάπολι 4/1

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1

Βερόνα-Τορίνο 4/1

Ίντερ-Μπολόνια 4/1

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μίλαν 38

Ίντερ 36 -16αγ.

Νάπολι 34 -16αγ.

Ρόμα 33 -18αγ.

Γιουβέντους 33 -18αγ.

Κόμο 30

Μπολόνια 26 -16αγ.

Αταλάντα 25 -18αγ.

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23 -18αγ.

Ουντινέζε 22 -18αγ.

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20

Πάρμα 18

Κάλιαρι 18 -18αγ.

Λέτσε 17

Τζένοα 15 -18αγ.

Βερόνα 12 -16αγ.

Πίζα 12 -18αγ.

Φιορεντίνα 9