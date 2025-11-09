Στην αγωνιστική των εκπλήξεων, η Ρόμα απέφυγε τις… κακοτοπιές και άρπαξε την ευκαιρία για να ανεβεί στην κορυφή της Serie A.

Οι «τζαλορόσι» επικράτησαν 2-0 της Ουντινέζε στη Ρώμη και βρίσκονται μόνοι στο «ρετιρέ» της κατάταξης, εν αναμονή του αγώνα Ιντερ-Λάτσιο.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κράτησε στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75′ Τουρέ)

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

Λέτσε-Βερόνα 0-0

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0

Πάρμα-Μίλαν 2-2

(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)

Αταλάντα-Σασουόλο 0-3

(29′ πεν., 66′ Μπεράρντι, 47′ Πιναμόντι)

Μπολόνια-Νάπολι 2-0

(50′ Νταλίνγκα, 66′ Λουσούμι)

Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2

(15′ Όστιγκαρντ, 60′ Κολόμπο – 20′ πέν. Γκούντμουντσον, 57′ Πίκολι)

Ρόμα-Ουντινέζε 2-0

(42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)

Ίντερ-Λάτσιο 9/11

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρόμα 24

Νάπολι 22

Μίλαν 22

Ίντερ 21 -10αγ.

Μπολόνια 21

Γιουβέντους 19

Κόμο 18

Σασουόλο 16

Λάτσιο 15 -10αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 10

Λέτσε 10

Πίζα 9

Πάρμα 8

Τζένοα 7

Βερόνα 6

Φιορεντίνα 5