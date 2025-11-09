Στην αγωνιστική των εκπλήξεων, η Ρόμα απέφυγε τις… κακοτοπιές και άρπαξε την ευκαιρία για να ανεβεί στην κορυφή της Serie A.
Οι «τζαλορόσι» επικράτησαν 2-0 της Ουντινέζε στη Ρώμη και βρίσκονται μόνοι στο «ρετιρέ» της κατάταξης, εν αναμονή του αγώνα Ιντερ-Λάτσιο.
Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κράτησε στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0
(75′ Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2
(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Αταλάντα-Σασουόλο 0-3
(29′ πεν., 66′ Μπεράρντι, 47′ Πιναμόντι)
Μπολόνια-Νάπολι 2-0
(50′ Νταλίνγκα, 66′ Λουσούμι)
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2
(15′ Όστιγκαρντ, 60′ Κολόμπο – 20′ πέν. Γκούντμουντσον, 57′ Πίκολι)
Ρόμα-Ουντινέζε 2-0
(42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)
Ίντερ-Λάτσιο 9/11
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ρόμα 24
Νάπολι 22
Μίλαν 22
Ίντερ 21 -10αγ.
Μπολόνια 21
Γιουβέντους 19
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15 -10αγ.
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 10
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 7
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 5