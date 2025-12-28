Με δύο γκολ του Κρίστοφερ Νκούνκου, η Μίλαν νίκησε την Κυριακή την Βερόνα με 3-0 σκορ, και ανέβηκε προσωρινά στο… ρετιρέ της Serie A μετά από 17 αγωνιστικές.

Εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45), οι «ροσονέρι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς, μπροστά από τους «νερατζούρι» που έχουν 33.

Ο Νκούνκου, ο οποίος πήγε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι από την Τσέλσι για 37 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε ακόμη σκοράρει σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Γεγονός που οδήγησε σε σημαντική κριτική και ώθησε την διοίκηση της Μίλαν ν’ αποκτήσει τον Νίκλας Φούλκρουγκ, τον Γερμανό επιθετικό από την Γουέστ Χαμ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα να αγωνισθεί από την 1η Ιανουαρίου και βρέθηκε σήμερα στις κερκίδες του «Σαν Σίρο».

Το σκορ άνοιξε ο Πούλισικ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Νκουνκού να σκοράρει δις (48′ πέναλτι και 53′).

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μίλαν 35

Ίντερ 33 -15αγ.

Γιουβέντους 32 -17αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12

Πίζα 11 -17αφ.

Φιορεντίνα 9 -17αγ.