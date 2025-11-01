Η Γιουβέντους πήρε το «διπλό» στο «Giovanni Zini», στο ντεμπούτο του Λουτσιάνο Σπαλέτι στην τεχνική ηγεσία, επικρατώντας με 2-1 της Κρεμονέζε, για την 10η αγωνιστική της Serie A. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Φίλιπ Κόστιτς άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Τορίνο, ενώ ο Αντρέα Καμπιάσο διπλασίασε τα τέρματα της Γιουβέντους. Στο 83ο λεπτό, ο Τζέιμι Βάρντι μείωσε για την Κρεμονέζε. Η Γιουβέντους έφτασε τους 18 βαθμούς και βρίσκεται στο -4 από τη Νάπολι που έχει 10 αγώνες και στο -3 από τη Ρόμα που έχει 9 αγώνες.

Η 10η αγωνιστική:

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40′ Ζανιόλο)

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2 (83΄ Βάρντι – 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)

Βερόνα-Ίντερ 2/11

Φιορεντίνα-Λέτσε 2/11

Τορίνο-Πίζα 2/11

Πάρμα-Μπολόνια 2/11

Μίλαν-Ρόμα 2/11

Σασουόλο-Τζένοα 3/11

Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Νάπολι 22 -10αγ.

Ρόμα 21

Ίντερ 18

Μίλαν 18

Γιουβέντους 18 -10αγ.

Κόμο 17 -10αγ.

Μπολόνια 15

Ουντινέζε 15 -10αγ.

Κρεμονέζε 14 -10αγ.

Αταλάντα 13 -10αγ.

Σασουόλο 13

Λάτσιο 12

Τορίνο 12

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7

Λέτσε 6

Πίζα 5

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4

Τζένοα 3