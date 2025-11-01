Η Γιουβέντους πήρε το «διπλό» στο «Giovanni Zini», στο ντεμπούτο του Λουτσιάνο Σπαλέτι στην τεχνική ηγεσία, επικρατώντας με 2-1 της Κρεμονέζε, για την 10η αγωνιστική της Serie A. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Φίλιπ Κόστιτς άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Τορίνο, ενώ ο Αντρέα Καμπιάσο διπλασίασε τα τέρματα της Γιουβέντους. Στο 83ο λεπτό, ο Τζέιμι Βάρντι μείωσε για την Κρεμονέζε. Η Γιουβέντους έφτασε τους 18 βαθμούς και βρίσκεται στο -4 από τη Νάπολι που έχει 10 αγώνες και στο -3 από τη Ρόμα που έχει 9 αγώνες.
Η 10η αγωνιστική:
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40′ Ζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2 (83΄ Βάρντι – 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)
Βερόνα-Ίντερ 2/11
Φιορεντίνα-Λέτσε 2/11
Τορίνο-Πίζα 2/11
Πάρμα-Μπολόνια 2/11
Μίλαν-Ρόμα 2/11
Σασουόλο-Τζένοα 3/11
Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 22 -10αγ.
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Γιουβέντους 18 -10αγ.
Κόμο 17 -10αγ.
Μπολόνια 15
Ουντινέζε 15 -10αγ.
Κρεμονέζε 14 -10αγ.
Αταλάντα 13 -10αγ.
Σασουόλο 13
Λάτσιο 12
Τορίνο 12
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Πίζα 5
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3