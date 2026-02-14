Στο τελευταίο λεπτό κρίθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Serie A, Ίντερ-Γιουβέντους. Ο Πολωνός, Πιοτρ Ζιοελίνσκι, έμελλε να δώσει μία τεράστια νίκη στους γηπεδούχους στο 90′ με 3-2.

Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου, παρότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 42′ με την αποβολή του Καλουλού και προηγήθηκε στο 76′, τελικά είδε την αντίπαλό της να ισοφαρίζει στο 83′ και όλα έδειχναν… γκέλα.

Την τελευταία λέξη στο παιχνίδι, όμως, είπε ο 31χρονος διεθνής Πολωνός, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε χάρισε τη νίκη στους «νερατζούρι». Η διαφορά διατηρήθηκε στο +8 από τη Μίλαν, ενώ οι «ροσονέρι» έχουν ένα ματς λιγότερο και την ευκαιρία να πλησιάσουν στο -5.

Ο 25χρονος Ιταλός αμυντικός της «Γιουβε», Αντρέα Καμπιάσο, μέχρι το 75ο λεπτό συγκέντρωνε πάνω του όλα τα φώτα, καθώς με το αυτογκόλ στο 17ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στους «νερατζούρι», αλλά φρόντισε λίγα λεπτά μετά να διορθώσει το λάθος του και να ισοφαρίσει για τους «μπιανκονέρι».

Η αποβολή του Καλουλού στο 42′ έφερε σε πιο δύσκολη θέση τη «Μεγάλη Κυρία», που κρατούσε για 75 λεπτά το σκορ στο 1-1. Η είσοδος του Φραντσέσκο Εσπόζιτο στο 66′ άλλαξε τα δεδομένα του ματς, καθώς 10 λεπτά μετά ο 20χρονος Ιταλός επιθετικός από ασίστ του Ντιμάρκο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους πρωτοπόρους.

Παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από 45 λεπτά, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Μανουέλ Λοκατέλι στο 83ο λεπτό.

Το ντέρμπι δεν είχε τελειώσει εκεί… Στο 90′ ο Ζιελίνσκι «έγραψε» το τελικό 3-2 για την Ίντερ, η οποία μετά και από αυτή τη νίκη της παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Η 25η αγωνιστική:

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71′ Λογιόλα – 39′ Λόφτους-Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77′ Παρίζι – 26′ Φατζιόλι, 54’πέν. Κιν)

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41’πέν. Έντερσον, 60′ Ζαλέφσκι)

Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17′ αυτ. Καμπιάσο, 76′ Εσπόζιτο, 90′ Ζιελίνσκι – 34′ Καμπιάσο, 83′ Λοκατέλι)

Ουντινέζε-Σασουόλο 15/2

Κρεμονέζε-Τζένοα 15/2

Πάρμα-Βερόνα 15/2

Τορίνο-Μπολόνια 15/2

Νάπολι-Ρόμα 15/2

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 61 -25αγ.

Μίλαν 53

Νάπολι 49

Γιουβέντους 46 -25αγ.

Ρόμα 46

Αταλάντα 42 -25αγ.

Κόμο 41

Λάτσιο 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32

Μπολόνια 30

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27

Πάρμα 26

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Λέτσε 21

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15