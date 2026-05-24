Το 8ο εφετινό γκολ του Ματέο Πελεγκρίνι έκανε τη… διαφορά για την Πάρμα και την οδήγησε στη νίκη και σε ένα πιο «γλυκό» φινάλε στην εφετινή Serie A. Οι «παρμέντσι» νίκησαν τη Σασουόλο με 1-0 σε ένα μάλλον… αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι στο πλαίσιο της 38ης αγωνιστικής και πλεον και οι δύο ομάδες επικεντρώνονται στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας τους.

Η 38η αγωνιστική:

Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1 (39′ Πίκολι – 82′ αυτ. Κομούτσο)

Μπολόνια-Ίντερ 3-3 (25′ Μπερναρντέσκι, 42′ Πόμπεγκα, 48′ αυτ. Ζιελίνσκι – 22′ Ντιμάρκο, 64′ Εσπόζιτο, 86′ Ντιούφ)

Λάτσιο-Πίζα 2-1 (33′ Ντέλε-Μπασίρου, 35′ Πέδρο – 23′ Μορέο)

Πάρμα-Σασουόλο 1-0 (80′ Πελεγκρίνο)

Νάπολι-Ουντινέζε 19:00

Κρεμονέζε-Κόμο 21:45

Λέτσε-Τζένοα 21:45

Μίλαν-Κάλιαρι 21:45

Τορίνο-Γιουβέντους 21:45

Βερόνα-Ρόμα 21:45

Η βαθμολογία (σε 37 αγώνες)

Ίντερ 87 -38αγ. – Πρωταθλήτρια, Champions League

Νάπολι 73 – Champions League

Μίλαν 70

Ρόμα 70

Κόμο 68

Γιουβέντους 68

Αταλάντα 59 -38αγ. – Conference League

Μπολόνια 56 -38αγ.

Λάτσιο 54 -38αγ.

Ουντινέζε 50

Σασουόλο 49 -38αγ.

Πάρμα 45 -38αγ.

Τορίνο 44

Φιορεντίνα 42 -38αγ.

Τζένοα 41

Κάλιαρι 40

Λέτσε 35

Κρεμονέζε 34

Βερόνα 21 – Υποβιβάστηκε

Πίζα 18 -38αγ. – Υποβιβάστηκε