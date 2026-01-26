Την «κατάρα» απέναντι στη Βερόνα «έσπασε» η Ουντινέζε στο «Μαρκ’Αντόνιο Μπεντεγκόντι», όπου επικράτησε με 3-1 στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Serie A. Μετά από 6 ματς χωρίς νίκη κόντρα στην αντίπαλό της, η ομάδα του Κόστα Ρούνιαϊτς, κατάφερε να πάρει το «τρίποντο», δεύτερο στην τελευταία επτάδα αγώνων και χάρις στο οποίο ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι έμειναν για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη (0-2-5), χάνοντας την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν βαθιά βαθμολογική ανάσα (με 14 βαθμούς, όσους και η Πίζα, κατέχουν τις δύο τελευταίες θέσεις).

Η 22η αγωνιστική:

Ίντερ-Πίζα 6-2 (39΄πεν. Ζιελίνσκι, 41΄ Μαρτίνες, 45+2΄ Εσπόζιτο, 82΄ Ντιμάρκο, 86΄ Μπονί, 90+3΄ Μχιταριάν – 11΄, 23΄ Μορέο)

Κόμο-Τορίνο 6-0 (8΄, 66΄ Δουβίκας, 16΄ Μπατούρινα, 59΄πεν. Ντα Κούνια, 70΄ Κουν, 76΄ Κακερέ)

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2 (74΄ Μπρεσιανίνι – 31΄ Κιλιτσόι, 47΄ Παλέστρα)

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0 (3΄ Φαντέρα)

Αταλάντα-Πάρμα 4-0 (15΄πεν. Σκαμάκα, 24΄ Ντε Ρουν, 73΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Κρστόβιτς)

Τζένοα-Μπολόνια 3-2 (62΄ Μαλινόφσκι, 78΄ Εκουμπάν, 90+1΄ Μεσάιας – 35΄ Φέργκιουσον, 47΄αυτ. Οτόα)

Γιουβέντους-Νάπολι 3-0 (22΄ Ντέιβιντ, 77΄ Γιλντίζ, 86΄ Κόστιτς)

Ρόμα-Μίλαν 1-1 (74΄πεν. Πελεγκρίνι – 62΄ Ντε Βίντερ)

Βερόνα-Ουντινέζε 1-3 (26′ Όρμπαν – 23′ Ατα, 58′ Ζανόλι, 67′ Ντέιβις)

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Ίντερ 52

Μίλαν 47

Ρόμα 43

Νάπολι 43

Γιουβέντους 42

Κόμο 40

Αταλάντα 35

Μπολόνια 30

Λάτσιο 29

Ουντινέζε 29

Σασουόλο 26

Κάλιαρι 25

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Λέτσε 18

Φιορεντίνα 17

Βερόνα 14

Πίζα 14