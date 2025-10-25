Η -κάτοχος του τίτλου- Νάπολι επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις νίκες, επικρατώντας στο μεγάλο ντέρμπι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» της Ίντερ με 3-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Serie A. Οι «παρτενοπέι» μετρούσαν δύο ήττες στους τελευταίους τρεις αγώνες τους στο πρωτάθλημα (σ.σ. με τελευταία αυτή της περασμένης εβδομάδας από την Τορίνο), ενώ μεσοβδόμαδα γνώρισαν βαριά ήττα από την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία με 6-2.

Κόντρα στην ομάδα από το Μιλάνο οι παίκτες του Αντόνιο Κόντε κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και πήραν τη μεγάλη νίκη με τα γκολ των Ντε Μπρόινε (33′ πεν.), ΜακΤόμινεϊ (54′) και Ανγκισά (66′), ενώ στο 59ο λεπτό είχε μειώσει προσωρινά ο Τσαλχάνογλου για τους «νερατζούρι». Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η Νάπολι ανέβηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, «λευκή» ισοπαλία ήταν το αποτέλεσμα στο «Ενιο Ταρντίνι» και στο ματς της Πάρμα με την Κόμο. Και οι δύο ομάδες πρέπει να έμειναν ευχαριστημένες από το βαθμό της ισοπαλίας, σ’ ένα ματς με λιγοστές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στον πάγκο των φιλοξενούμενων και δεν αγωνίστηκε.

Στο μεταξύ «χορταστικό» ήταν το ματς με πέντε γκολ στο «Φρίουλι», με την Ουντινέζε να φθάνει στη σημαντική νίκη με 3-2 επί της Λέτσε.

Η 8η αγωνιστική:

Μίλαν-Πίζα 2-2 (7′ Λεάο, 90’+3′ Ατεκαμέ – 60′ πέν. Κουαδράδο, 86′ Ενζολά)

Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16′ Κάρλστρομ, 37′ Ντέιβις, 89′ Μπούκσα-59′ Μπερίσα, 90’+ Ντρι))

Πάρμα-Κόμο 0-0

Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33′ πεν. Ντε Μπρόινε, 54′ ΜακΤόμινεϊ, 66′ Ανγκισά-59′ πεν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Αταλάντα 25/10

Τορίνο-Τζένοα 26/10

Βερόνα-Κάλιαρι 26/10

Σασουόλο-Ρόμα 26/10

Φιορεντίνα-Μπολόνια 26/10

Λάτσιο-Γιουβέντους 26/10

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Νάπολι 18 -8αγ.

Μίλαν 17 -8αγ.

Ίντερ 15 -8αγ.

Ρόμα 15

Μπολόνια 13

Κόμο 12

Γιουβέντους 12

Ουντινέζε 12 -8αγ.

Αταλάντα 11

Σασουόλο 10

Κρεμονέζε 10

Λάτσιο 8

Κάλιαρι 8

Τορίνο 8

Πάρμα 6

Λέτσε 6 -8αγ.

Βερόνα 4

Πίζα 4 -8αγ.

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 3

Πηγή: ΑΠΕ