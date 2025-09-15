Πριν από πέντε ημέρες έκλεισε τα 40, όμως συνεχίζει να παίζει 90λεπτα και να κρίνει αγώνες! Ο απίστευτος Λούκα Μόντριτς οδήγησε τη Μίλαν στη νίκη επί της Μπολόνια (1-0), πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 61ο λεπτό. Ήταν το πρώτο γκολ του μυθικού Κροάτη με τη φανέλα των «ροσονέρι» που πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους σε 3 αγώνες στη Serie A. Βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας της Μπολόνια ήταν ξανά ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 62΄ από τον Μιράντα.

Η 3η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0 (33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3 (14′ Κέλι, 38′ Γιλντίζ, 83′ Κ. Τιράμ, 90’+1 Ατζιτς – 30′,65′ Τσαλχάνογλου, 76′ Μ. Τιράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3 (79′ Ρανιέρι – 6′ πέν. Ντε Μπρόινε, 14′ Χόιλουντ, 51′ Μπεκέμα)

Ρόμα-Τορίνο 0-1 (59′ Σιμεόνε)

Αταλάντα-Λέτσε 4-1 (37′ Σκαλβίνι, 51′,74′ Ντε Κετελάρε, 70′ Ζαλέφσκι – 82′ Ντρι)

Πίζα-Ουντινέζε 0-1 (14′ Μπράβο)

Σασουόλο-Λάτσιο 1-0 (70′ Φαντέρα)

Μίλαν-Μπολόνια 1-0 (61΄ Μόντριτς)

Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9

Κόμο-Τζένοα 15/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Νάπολι 9

Γιουβέντους 9

Ουντινέζε 7

Κρεμονέζε 6 -2αγ.

Ρόμα 6

Μίλαν 6

Αταλάντα 5

Κάλιαρι 4

Τορίνο 4

Λάτσιο 3

Κόμο 3 -2αγ.

Μπολόνια 3

Ίντερ 3

Σασουόλο 3

Φιορεντίνα 2

Πίζα 1

Τζένοα 1 -2αγ.

Πάρμα 1

Λέτσε 1

Βερόνα 1 -2αγ.