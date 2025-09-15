Πριν από πέντε ημέρες έκλεισε τα 40, όμως συνεχίζει να παίζει 90λεπτα και να κρίνει αγώνες! Ο απίστευτος Λούκα Μόντριτς οδήγησε τη Μίλαν στη νίκη επί της Μπολόνια (1-0), πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 61ο λεπτό. Ήταν το πρώτο γκολ του μυθικού Κροάτη με τη φανέλα των «ροσονέρι» που πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους σε 3 αγώνες στη Serie A. Βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας της Μπολόνια ήταν ξανά ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 62΄ από τον Μιράντα.
Η 3η αγωνιστική:
Κάλιαρι-Πάρμα 2-0 (33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)
Γιουβέντους-Ίντερ 4-3 (14′ Κέλι, 38′ Γιλντίζ, 83′ Κ. Τιράμ, 90’+1 Ατζιτς – 30′,65′ Τσαλχάνογλου, 76′ Μ. Τιράμ)
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3 (79′ Ρανιέρι – 6′ πέν. Ντε Μπρόινε, 14′ Χόιλουντ, 51′ Μπεκέμα)
Ρόμα-Τορίνο 0-1 (59′ Σιμεόνε)
Αταλάντα-Λέτσε 4-1 (37′ Σκαλβίνι, 51′,74′ Ντε Κετελάρε, 70′ Ζαλέφσκι – 82′ Ντρι)
Πίζα-Ουντινέζε 0-1 (14′ Μπράβο)
Σασουόλο-Λάτσιο 1-0 (70′ Φαντέρα)
Μίλαν-Μπολόνια 1-0 (61΄ Μόντριτς)
Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9
Κόμο-Τζένοα 15/9
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Νάπολι 9
Γιουβέντους 9
Ουντινέζε 7
Κρεμονέζε 6 -2αγ.
Ρόμα 6
Μίλαν 6
Αταλάντα 5
Κάλιαρι 4
Τορίνο 4
Λάτσιο 3
Κόμο 3 -2αγ.
Μπολόνια 3
Ίντερ 3
Σασουόλο 3
Φιορεντίνα 2
Πίζα 1
Τζένοα 1 -2αγ.
Πάρμα 1
Λέτσε 1
Βερόνα 1 -2αγ.