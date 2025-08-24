Ο Σεσκ Φάμπρεγας εμπιστεύθηκε στην πρεμιέρα της Serie A τον Τάσο Δουβίκα και ο Έλληνας σέντερ φορ τον δικαίωσε. Με το γκολ που σημείωσε ο διεθνής επιθετικός στο 47ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο επί της Λάτσιο με 2-0, στη δεύτερη έκπληξη της 1ης αγωνιστικής μετά το «διπλό» της Κρεμονέζε επί της Μίλαν.

Ο Δουβίκας αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό, ενώ ο έτερος Έλληνας της αναμέτρησης, Χρήστος Μανδάς, έμεινε στον πάγκο των «λατσιάλι», αν και στα φιλικά ο Σάρι έδειχνε πώς θα τον εμπιστευόταν για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Τελικά ξεκίνησε τον Προβεντέλ…

Το γκολ του Μαντράγκορα στο 68′ δεν αρκούσε για την Φιορεντίνα, καθώς στο 90’+4 ο Λουπέρτο «έσωσε την παρτίδα» για την Κάλιαρι.

Η 1η αγωνιστική:

Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53′ Γουέσλι Φράνκα)

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)

Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47′ Δουβίκας, 73′ Πας)

Γιουβέντους-Πάρμα 24/8

Αταλάντα-Πίζα 24/8

Ουντινέζε-Βερόνα 25/8

Ίντερ-Τορίνο 25/8