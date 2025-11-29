Zωντανή στη μάχη του τίτλου διατηρήθηκε η Γιουβέντους, η οποία, έστω και δύσκολα, κατάφερε να κάμψει (2-1) την αντίσταση της Κάλιαρι, για την 13η αγωνιστική της Serie A.
Οι «μπιανκονέρι», οι οποίοι προέρχονταν από το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2), για το Champions League, είδαν το ματς με την ομάδα της Σαρδηνίας να… στραβώνει, μετά το γκολ του Εσπόζιτο στο 26′.
Εντούτοις στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιλντίζ. Ο Τούρκος, πετυχαίνοντας δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, έκανε μόνος του την ανατροπή, με το 2-1 υπέρ των γηπεδούχων να διατηρείται στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
Κόμο-Σασουόλο 2-0
(14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1
(40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2
(11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1
(27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 21:45
Λέτσε-Τορίνο 30/11
Πίζα-Ίντερ 30/11
Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11
Ρόμα-Νάπολι 30/11
Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρόμα 27
Μίλαν 25
Νάπολι 25
Ίντερ 24
Μπολόνια 24
Κόμο 24 -13αγ.
Γιουβέντους 23 -13αγ.
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Σασουόλο 17 -13αγ.
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11 -13αγ.
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6 -13αγ.