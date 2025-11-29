Zωντανή στη μάχη του τίτλου διατηρήθηκε η Γιουβέντους, η οποία, έστω και δύσκολα, κατάφερε να κάμψει (2-1) την αντίσταση της Κάλιαρι, για την 13η αγωνιστική της Serie A.

Οι «μπιανκονέρι», οι οποίοι προέρχονταν από το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2), για το Champions League, είδαν το ματς με την ομάδα της Σαρδηνίας να… στραβώνει, μετά το γκολ του Εσπόζιτο στο 26′.

Εντούτοις στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιλντίζ. Ο Τούρκος, πετυχαίνοντας δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, έκανε μόνος του την ανατροπή, με το 2-1 υπέρ των γηπεδούχων να διατηρείται στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0

(14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1

(40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

(11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

(27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Λέτσε-Τορίνο 30/11

Πίζα-Ίντερ 30/11

Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11

Ρόμα-Νάπολι 30/11

Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Μίλαν 25

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Κόμο 24 -13αγ.

Γιουβέντους 23 -13αγ.

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18 -13αγ.

Σασουόλο 17 -13αγ.

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11 -13αγ.

Τζένοα 11 -13αγ.

Πάρμα 11 -13αγ.

Πίζα 10

Λέτσε 10

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6 -13αγ.