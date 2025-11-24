Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας πέρασε σαν… σίφουνας τη Δευτέρα από το Τορίνο, διαλύοντας τη «γκρανάτα» με 5-1.

Έτσι ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας κι αν συνεχίσει έτσι είναι πάρα πολύ πιθανό η επόμενη χρονιά να την βρει στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Για 10η σερί αγωνιστική διατήρησε το αήττητο η Κόμο (4 νίκες-6 ισοπαλίες), η οποία προηγήθηκε δύο φορές με ισάριθμα γκολ του Ολλανδού επιθετικού, Τζέιντεν Αντάι, για να «σφραγίσει» το «τρίποντο» ο Ραμόν στο 72ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά πέτυχαν άλλα δύο γκολ με τους Πας και Μπατούρινα, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα μαγικό βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «γηραιότερος» των σκόρερ της Κόμο, ο Κροάτης Μάρτιν Μπατούρινα είναι 22 ετών, ο Ολλανδός Τζάιντεν Αντάι, που πέτυχε το πρώτο και δεύτερο γκολ είναι 20 ετών, όπως και ο Ισπανός Γιάκομπο Ραμόν, ενώ ο Νίκο Πας, που ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1 είναι μόλις 21 ετών.

Στο 76ο λεπτό ο Τάσος Δουβίκας πήρε την θέση του Άλβαρο Μοράτα.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στη Serie A:

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+4’ Μπερναντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48′ Μαντράγκορα – 45’+5’ Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17’, 38’ Νέρες, 45’ Λανγκ – 52’ Σκαμάκα)

Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65′ Τζιοβάνε-18′, 80′ Πελεγκρίνο)

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90’+ Φολίνο-17′ Σουλέ, 64′ Φέργκιουσον, 69′ Γουέσλεϊ)

Λάτσιο-Λέτσε 2-0

(29′ Γκεντουζί, 90’+ Νόσλιν)

Ίντερ-Μίλαν 0-1

(54′ Πούλισικ)

Τορίνο-Κόμο 1-5

(45’+2 πέν. Βλάσιτς – 36′, 52′ Αντάι, 72′ Ραμόν, 74′ Πας, 86′ Μπατούρινα)

Σασουόλο-Πίζα 21:45

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Μίλαν 25

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Κόμο 21

Γιουβέντους 20

Λάτσιο 18

Σασουόλο 16 -11αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Πάρμα 11

Λέτσε 10

Πίζα 9 -11αγ.

Τζένοα 8

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6