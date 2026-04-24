Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, καθώς μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, συνέτριψε με 4-0 την Κρεμονέζε στο «Diego Maradona» στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Serie A.

Οι «παρτενοπέι» που ανέβηκαν μόνοι τους στη δεύτερη θέση, είχαν εξαιρετική εικόνα στο πρώτο μέρος όπου σημείωσαν τρία γκολ με τους ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ και Ντε Μπρόινε, για να ακολουθήσει άλλο ένα τέρμα απ’ τον Άλισον Σάντος στο 52′. Στο 83′ ο ΜακΤόμινεϊ απέτυχε να νικήσει απ’ την άσπρη βούλα τον Αουντέρο της Κρεμονέζε.

Η 34η αγωνιστική:

Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3′ ΜακΤόμινεϊ, 45′ Χόιλουντ, 45’+3′ Ντε Μπρόινε, 52′ Άλισον Σάντος)

Πάρμα-Πίζα 25/04

Μπολόνια-Ρόμα 25/04

Βερόνα-Λέτσε 25/04

Φιορεντίνα-Σασουόλο 26/04

Τζένοα-Κόμο 26/04

Τορίνο-Ίντερ 26/04

Μίλαν-Γιουβέντους 26/04

Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04

Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04

Βαθμολογία (σε 33 αγώνες)

Ίντερ 78

Νάπολι 69 -34αγ.

Μίλαν 66

Γιουβέντους 63

Κόμο 58

Ρόμα 58

Αταλάντα 54

Μπολόνια 48

Λάτσιο 47

Σασουόλο 45

Ουντινέζε 43

Τορίνο 40

Τζένοα 39

Πάρμα 39

Φιορεντίνα 36

Κάλιαρι 33

Κρεμονέζε 28 -34αγ.

Λέτσε 28

Βερόνα 18

Πίζα 18