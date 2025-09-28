Με ένα γκολ νωρίς του Λαουτάρο Μαρτίνες (9΄) και ένα αργά του Εσπόζιτο (82΄), η Ίντερ πέρασε εύκολα από τη Σαρδηνία. Οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 της Κάλιαρι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Serie A και βρίσκονται προσωρινά στην 3η θέση της κατάταξης.

Η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να λυγίσει την άμυνα της Αταλάντα και έμεινε στο 1-1 στο Τορίνο. Η ομάδα του Μπέργκαμο άνοιξε το σκορ με τον Σουλεμάνα στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους και οι «μπιανκονέρι», αφού πίεσαν και έχασαν αρκετές ευκαρίες, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Καμπάλ στο 78ο λεπτό.

Στο 80′ η Αταλάντα έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντε Ρουν με τους παίκτες του Ιγκόρ Τούντορ να πολιορκούν την αντίπαλη άμυνα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης, χάνοντας την ευκαιρία να περάσουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Κρεμονέζε συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στο Κόμο από την τοπική ομάδα με 1-1.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας άνοιξε το σκορ με τον φορμαρισμένο Νίκο Παζ (32′), είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπασιρότο στο 69ο λεπτό.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στην αρχική ενδεκάδα της Κόμο και αντικαταστάθηκε στο 66′ από τον Κακερέ.

Η 5η αγωνιστική:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)

Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9

Πίζα-Φιορεντίνα 28/9

Ρόμα-Βερόνα 28/9

Λέτσε-Μπολόνια 28/9

Μίλαν-Νάπολι 28/9

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 11 -5αγ.

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Ίντερ 9 -5αγ.

Κρεμονέζε 9 -5αγ.

Αταλάντα 9 -5αγ.

Κόμο 8 -5αγ.

Κάλιαρι 7 -5αγ.

Ουντινέζε 7

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1