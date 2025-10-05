Η Ρόμα είχε την τύχη με το μέρος της και κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το «Αρτέμιο Φράνκι», επικρατώντας 2-1 της Φιορεντίνα, για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Οι «τζιαλορόσι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Κεν στο 14΄, ανέτρεψαν γρήγορα την κατάσταση με τους Σουλέ (22΄) και Κριστάντε (30΄), αλλά για να κρατήσουν το «τρίποντο» χρειάστηκαν τη βοήθεια των δοκαριών, που σταμάτησαν τις προσπάθειες των Κεν και Πίκολι.

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός (αγωνίστηκε 68 λεπτά) για τη Ρόμα, που έφτασε τις πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια και διατηρείται στην κορυφή, περιμένοντας τι θα κάνουν αργότερα οι ισόβαθμες της Νάπολι και Μίλαν.

Από εκεί και πέρα, στο «Ρενάτο Νταλ΄Αρα», η Μπολόνια εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Τουρέ στο 36΄ και επιβλήθηκε πολύ εύκολα της ουραγού Πίζα με 4-0.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71΄ Πιναμόντι)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38΄ Σοτίλ)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1

(6΄ Σάμαρτζιτς – 19΄ Περόνε)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

(58΄ Καμπαζέλε – 25΄ Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0

(24΄ Καμπιάγκι, 38΄ Μόρο, 40΄ Ορσολίνι, 53΄ Οντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

(14΄ Κεν – 22΄ Σουλέ, 30΄ Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρόμα 15

Μίλαν 12 -5αγ.

Νάπολι 12 -5αγ.

Ίντερ 12

Γιουβέντους 11 -5αγ.

Αταλάντα 10

Μπολόνια 10

Κόμο 9

Σασουόλο 9

Κρεμονέζε 9

Κάλιαρι 8

Ουντινέζε 8

Λάτσιο 7

Πάρμα 5

Λέτσε 5

Τορίνο 5

Φιορεντίνα 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2 -5αγ.

Πίζα 2