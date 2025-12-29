«Ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου στη Serie A έμεινε η Ρόμα. Η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025, επικρατώντας στο «Ολίμπικο» με 3-1 της Τζένοα για την 17η αγωνιστική και πλησιάζοντας στο -3 από την πρωτοπόρο, Ίντερ, αλλά με ματς περισσότερο.

Η «σεμνή τελετή» στην «αιώνια πόλη» είχε τελειώσει με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Αυτό διότι οι «τζαλορόσι» μέσα σε 18 αγωνιστικά λεπτά (14′-31′) σκόραραν τρεις φορές (Σούλε, Κονέ, Φέργκιουσον) κι όπως γίνεται αντιληπτό το δεύτερο ημίχρονο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το μόνο που κατάφεραν οι Γενοβέζοι ήταν να μειώσουν στο φινάλε με τον 19χρονο, Τζεφ Εκατόρ.

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των «Ρωμαίων».

Η 17η αγωνιστική:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3 (20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Δουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 (90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0 (45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2 (13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

Μπολόνια-Σασουόλο 1-1 (46′ Φαμπιάν – 63′ Μουχαμέροβιτς)

Αταλάντα-Ίντερ 0-1 (65′ Μαρτίνες)

Ρόμα-Τζένοα 3-1 (14′ Σούλε, 19′ Κονέ, 31′ Φέργκιουσον – 87′ Εκατόρ)

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 36 -16αγ.

Μίλαν 35 -16αγ.

Νάπολι 34 -16αγ.

Ρόμα 33

Γιουβέντους 32

Κόμο 27 -16αγ.

Μπολόνια 26 -16αγ.

Λάτσιο 24

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22

Σασουόλο 22

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20

Κάλιαρι 18

Πάρμα 17 -16αγ.

Λέτσε 16 -16αγ.

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -16αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9