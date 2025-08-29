Το μάθημα της πρεμιέρας και η εντός έδρας ήττα από την Κρεμονέζε μάλλον δίδαξε τη Μίλαν τι θα έπρεπε να κάνει στο παιχνίδι με την Λέτσε. Οι «ροσονέρι» επικράτησαν 2-0 στο «Βία ντελ Μάρε», στο δεύτερο χρονικά ματς της 2ης αγωνιστικής της Serie A και κατά κάποιο τρόπο «ρέφαραν» τη «γκέλα» της περασμένης εβδομάδας.

Δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (πέρασε στο 77′ στον αγωνιστικό χώρο) ο Πούλισικ «καθάρισε» το παιχνίδι, ενώ στο 66′ είχε δώσει το προβάδισμα ο Λόφτους Τσικ.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το «διπλό» επί της Μίλαν στην πρεμιέρα (2-1), η Κρεμονέζε νίκησε και τη Σασουόλο, αυτή την φορά εντός έδρας, με 2-1 στο εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής της Serie A.

Η Κρεμονέζε επιβίωσε στο «θρίλερ» με την Σασουόλο και με το πέναλτι του Ντε Λούκα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε τη μεγάλη νίκη με 3-2, στο εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής της Serie A.

Ένα τρίλεπτο ξέσπασμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου φάνηκε πώς θα ήταν αρκετό για το συγκρότημα του Νταβίντε Νίκολα να φτάσει σε μία εύκολη επικράτηση, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Εν τέλει οι γηπεδούχοι τα κατάφεραν, έστω κι έκαναν τα εύκολα δύσκολα και πανηγύρισαν στο τέλος το δεύτερο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, σε ισάριθμα παιχνίδια.

Είχε προηγηθεί το «διπλό» στο «Σαν Σίρο» επί της Μίλαν στην πρεμιέρα και μετά από τη σημερινή νίκη η ομάδα του Νταβίντε Νίκολα πραγματοποιεί ένα ονειρώδες ξεκίνημα, παρότι «προβιβάστηκε» φέτος στα μεγάλα «σαλόνια».

Για τη φιλοξενούμενη Σασουόλο, η οποία μείωσε μετά από μία ώρα αγώνα και προσωρινά έφτασε στην ισοφάριση, η σημερινή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα, μετά το εντός έδρας 0-2 της 1ης αγωνιστικής από την πρωταθλήτρια, Νάπολι.

Η 2η αγωνιστική:

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37′ Τερατσιάνο, 39′ Βάσκες, 90’+2 πέν. Ντε Λούκα – 63′ Πιναμόντι, 73′ πέν. Μπεράρντι)

Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66′ Λόφτους-Τσικ, 86′ Πούλισικ)

Μπολόνια-Κόμο 30/8

Πάρμα-Αταλάντα 30/8

Νάπολι-Κάλιαρι 30/8

Πίζα-Ρόμα 30/8

Τζένοα-Γιουβέντους 31/8

Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8

Ιντερ-Ουντινέζε 31/8

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Κρεμονέζε 6 -2αγ.

Ίντερ 3

Νάπολι 3

Γιουβέντους 3

Κόμο 3

Ρόμα 3

Μίλαν 3 -2αγ.

Πίζα 1

Ουντινέζε 1

Φιορεντίνα 1

Αταλάντα 1

Κάλιαρι 1

Βερόνα 1

Λέτσε 1 -2αγ.

Τζένοα 1

Μπολόνια 0

Λάτσιο 0

Πάρμα 0

Τορίνο 0

Σασουόλο 0 -2αγ.