Εντυπωσιακή η Μίλαν, επιβλήθηκε 2-1 της Νάπολι στο Σαν Σίρο και πλέον ισόβαθμη με τους «παρτενοπέι» και τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A μετά την 5η αγωνιστική. Οι «ροσονέρι» βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα και προηγήθηκαν 2-0 λίγο μετά το ημίωρο με σκόρερ τους Σέλεμεκερς και Πούλισικ. Στο 57΄ αποβλήθηκε ο Εστουπινιάν κι έτσι η Νάπολι βρήκε την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι με πέναλτι του Ντε Μπρόινε στο 60΄. Στο τελευταίο ημίωρο η Μίλαν αμύνθηκε σθεναρά και κράτησε μια πολύτιμη νίκη.

Η Μπολόνια ισοφαρίστηκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στην έδρα της ουραγού της βαθμολογίας Λέτσε, η οποία πήρε τον μόλις δεύτερο φετινό βαθμό της στο τελικό 2-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κουλιμπαλί στο 13ο λεπτό, με τους «ροσομπλού» να κάνουν την ανατροπή με τα γκολ των Ορσολίνι (45′ πεν.) και Όντγκαρντ (72′), αλλά στις καθυστερήσεις ο Καμάρντα διαμόρφωσε το τελικό σκορ ξεσηκώνοντας τις κερκίδες.

Νωρίτερα, η νέα Ρόμα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι συνέχισε να ενθουσιάζει τους «τιφόζι», καθώς πέτυχε την τέταρτη έως τώρα νίκη της με 2-0 επί της Βερόνα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Νάπολι. Τα γκολ των «τζιαλορόσι», που είχαν τον Κώστα Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας τους, πέτυχαν οι καλύτεροι παίκτες της έως τώρα στη σεζόν, οι Ντόβμπικ (8′) και Σούλε (79′).

Στο μεταξύ, την πρώτη νίκη της τη φετινή σεζόν πέτυχε η Σασουόλο, επικρατώντας, εντός έδρας, της Ουντινέζε με 3-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να φτάσουν στη νίκη και αιφνιδίασαν την ομάδα από το Ούντινε με δύο γρήγορα γκολ (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να μειώσουν στο 55ο λεπτό με τον Ντέιβις, αλλά η Σασουόλο σφράγισε τη νίκη με το γκολ του Ιανόνι (81′).

Η 6η αγωνιστική:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1 (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ, 81′ Ιανόνι-55′ Ντέιβις)

Πίζα-Φιορεντίνα 0-0

Ρόμα-Βερόνα 2-0 (8′ Ντόβμπικ, 79′ Σούλε)

Λέτσε-Μπολόνια 2-2 (90’+ Καμάρντα, 13′ Κουλιμπαλί-45′ πεν. Ορσολίνι, 72′ Οντγκαρντ)

Μίλαν-Νάπολι 2-1 (3΄ Σέλεμεκερς, 31΄ Πούλισικ – 60΄πεν. Ντε Μπρόινε)

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μίλαν 12

Νάπολι 12

Ρόμα 12

Γιουβέντους 11

Ίντερ 9

Κρεμονέζε 9

Αταλάντα 9

Κόμο 8

Κάλιαρι 7

Μπολόνια 7

Ουντινέζε 7

Σασουόλο 6

Τορίνο 4 -4αγ.

Λάτσιο 3 -4αγ.

Βερόνα 3

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 2 -4αγ.

Πάρμα 2 -4αγ.

Πίζα 2

Λέτσε 2