Ο Πάολο Βανόλι πήρε τη θέση του Στέφανο Πιόλι στην τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα και κατάφερε να τη μεταμορφώσει, καθώς σήμερα ήταν ανταγωνιστική στο ματς κόντρα στη Γιουβέντους στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (1-1), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με την οποία επέστρεψε στη δράση η Serie A, ύστερα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η ομάδα του Τορίνο προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους με τον Φίλιπ Κόστιτς, αλλά με την έναρξη της επανάληψης οι «βιόλα», που βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μαντράγκορα (48′).

Η Φιορεντίνα, που είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, αγωνίστηκε με τους εξής παίκτες: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Μάρι, Ρανιέρι (82′ Βίτι), Ντοντό (46′ Φορτίνι), Μαντράγκορα, Φατζιόλι, Σομ (60′ Ντουρ), Παρίσι (69′ Κουαντιό), Πίκολι (60′ Γκούντμουτσον), Κεν.

Νωρίτερα, με ηγέτη τον Τομάσο Πομπέγκα, που πέτυχε δύο γκολ, η εκπληκτική φέτος Μπολόνια νίκησε εύκολα στο «Φρίουλι» την Ουντινέζε με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ροσομπλού» κυριάρχησαν και έφθασαν στη νίκη με τα γκολ του Πομπέγκα (54′, 60′) και του Μπερναντέσκι στις καθυστερήσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης ήταν στον πάγκο της ομάδας από την Μπολόνια. Στο μεταξύ στη Σαρδηνία το ματς της Κάλιαρι με την Τζένοα είχε πολλές φάσεις και γκολ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς (3-3).

Η 12η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3 (33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο-18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3 (54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+ Μπερναντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1 (48′ Μαντράγκορα-45’+ Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 22/11

Βερόνα-Πάρμα 23/11

Κρεμονέζε-Ρόμα 23/11

Λάτσιο-Λέτσε 23/11

Ίντερ-Μίλαν 23/11

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Ίντερ 24

Ρόμα 24

Μπολόνια 24 -12αγ.

Μίλαν 22

Νάπολι 22

Γιουβέντους 20 -12αγ.

Κόμο 18

Σασουόλο 16

Λάτσιο 15

Ουντινέζε 15 -12αγ.

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Λέτσε 10

Πίζα 9

Πάρμα 8

Τζένοα 8 -12αγ.

Βερόνα 6

Φιορεντίνα 6 -12αγ.