Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα (και πέμπτη συνολικά) πέτυχε η Ίντερ, που μοιάζει να βρίσκει τα πατήματά της μετά το μέτριο ξεκίνημά της στην εφετινή Serie A.

Οι «νερατζούρι» επιβλήθηκαν άνετα το Σάββατο με 4-1 της νεοφώτιστης Κρεμονέζε και προσωρινά έπιασαν στην κορυφή της βαθμολογίας τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα, οι οποίες βέβαια έχουν ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71΄ Πιναμόντι)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38΄ Σοτίλ)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 21:45

Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10

Μπολόνια-Πίζα 05/10

Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10

Νάπολι-Τζένοα 05/10

Γιουβέντους-Μίλαν 05/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μίλαν 12

Νάπολι 12

Ρόμα 12

Ίντερ 12 -6αγ.

Γιουβέντους 11

Αταλάντα 9

Σασουόλο 9 -6αγ.

Κρεμονέζε 9 -6αγ.

Κόμο 8

Μπολόνια 7

Κάλιαρι 7

Ουντινέζε 7

Λάτσιο 7 -6αγ.

Πάρμα 5 -6αγ.

Λέτσε 5 -6αγ.

Τορίνο 5 -6αγ.

Φιορεντίνα 3

Βερόνα 3 -6αγ.

Πίζα 2

Τζένοα 2