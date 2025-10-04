Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα (και πέμπτη συνολικά) πέτυχε η Ίντερ, που μοιάζει να βρίσκει τα πατήματά της μετά το μέτριο ξεκίνημά της στην εφετινή Serie A.
Οι «νερατζούρι» επιβλήθηκαν άνετα το Σάββατο με 4-1 της νεοφώτιστης Κρεμονέζε και προσωρινά έπιασαν στην κορυφή της βαθμολογίας τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα, οι οποίες βέβαια έχουν ματς λιγότερο.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Βερόνα-Σασουόλο 0-1
(71΄ Πιναμόντι)
Λάτσιο-Τορίνο 3-3
(24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)
Πάρμα-Λέτσε 0-1
(38΄ Σοτίλ)
Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1
(6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)
Αταλάντα-Κόμο 21:45
Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10
Μπολόνια-Πίζα 05/10
Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10
Νάπολι-Τζένοα 05/10
Γιουβέντους-Μίλαν 05/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μίλαν 12
Νάπολι 12
Ρόμα 12
Ίντερ 12 -6αγ.
Γιουβέντους 11
Αταλάντα 9
Σασουόλο 9 -6αγ.
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Κόμο 8
Μπολόνια 7
Κάλιαρι 7
Ουντινέζε 7
Λάτσιο 7 -6αγ.
Πάρμα 5 -6αγ.
Λέτσε 5 -6αγ.
Τορίνο 5 -6αγ.
Φιορεντίνα 3
Βερόνα 3 -6αγ.
Πίζα 2
Τζένοα 2