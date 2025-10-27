Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησαν οι «λατσιάλι» ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό

Νίκη ανάκαμψης σημείωσε η Λάτσιο καθώς στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Serie A επιβλήθηκε με 1-0 της Γιουβέντους στο «Ολίμπικο».

Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησαν οι «λατσιάλι» ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ντανίλο Κατάλντι βρήκε τον Τομά Μπάσιτς που σούταρε διαγώνια, η μπάλα κόντραρε κι άλλαξε ελαφρώς πορεία, μην αφήνοντας περιθώρια στον Ματία Περέν. Ο Τζόναθαν Νταβίντ στο 34’ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ιβάν Προβεντέλ, στη σημαντικότερη ευκαιρία της «Γηραιάς Κυρίας» στο πρώτο μέρος.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Αντρέα Κολόμπο πήγε για on field review σε μαρκάρισμα πάνω στον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ωστόσο δεν καταλόγισε κάποια παράβαση, αφήνοντας τη «Γιούβε» να φωνάζει. Ο Προβεντέλ σταμάτησε και την καρφωτή κεφαλιά του Κεφρέν Τιράμ στο 75’ ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Γκουστάβ Ίσακσεν άγγιξε το δεύτερο γκολ για τη Λάτσιο.

Το σκορ δεν άλλαξε, με τη Γιουβέντους να γνωρίζει δεύτερη διαδοχική ήττα και τη Ρώμη να πανηγυρίζει δεύτερη σπουδαία νίκη, έπειτα από το «διπλό» κορυφής της Ρόμα επί της Σασουόλο.

Η 8η αγωνιστική:

Μίλαν-Πίζα 2-2 (7′ Λεάο, 90’+3′ Ατεκαμέ – 60′ πέν. Κουαδράδο, 86′ Ενζολά)

Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16′ Κάρλστρομ, 37′ Ντέιβις, 89′ Μπούκσα-59′ Μπερίσα, 90’+ Ντρι)

Πάρμα-Κόμο 0-0

Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33′ πεν. Ντε Μπρόινε, 54′ ΜακΤόμινεϊ, 66′ Ανγκισά-59′ πεν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Αταλάντα 1-1 (78’ Βάρντι – 84’ Μπρεσιανίνι)

Τορίνο-Τζένοα 2-1 (63’αυτ. Ζαμπέλι, 90’ Μαριπάν – 7’ Θόρσμπι)

Βερόνα-Κάλιαρι 2-2 (23’ Γκαλιαρντίνι, 59’ Ορμπάν – 77’ Ιντρίσι, 90’+2’ Φελίτσι)

Σασουόλο-Ρόμα 0-1 (16’ Ντιμπάλα)

Φιορεντίνα-Μπολόνια 2-2 (73’πέν. Γκούντμουντσον, 90’+4’πέν. Κεν – 25’ Κάστρο, 52’ Καμπιάγκι)

Λάτσιο-Γιουβέντους 1-0 (9’ Μπάσιτς)

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Νάπολι 18

Ρόμα 18

Μίλαν 17

Ίντερ 15

Μπολόνια 14

Κόμο 13

Αταλάντα 12

Γιουβέντους 12

Ουντινέζε 12

Λάτσιο 11

Κρεμονέζε 11

Τορίνο 11

Σασουόλο 10

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7

Λέτσε 6

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4

Πίζα 4

Τζένοα 3

Πηγή: ΑΠΕ