Κυριολεκτικά μία ομάδα μόνος του ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς στο ξεκίνημα του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.
Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς μπήκε με άγριες διαθέσεις στον νοκ-άουτ αγώνα με το συγκρότημα του Ποτσέκο, έχοντας σημειώσει στο πρώτο δεκάλεπτο τους 22 από τους 29 πόντους της ομάδας του με 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 5/5 βολές.
Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic.
Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025