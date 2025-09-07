Κυριολεκτικά μία ομάδα μόνος του ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς στο ξεκίνημα του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς μπήκε με άγριες διαθέσεις στον νοκ-άουτ αγώνα με το συγκρότημα του Ποτσέκο, έχοντας σημειώσει στο πρώτο δεκάλεπτο τους 22 από τους 29 πόντους της ομάδας του με 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 5/5 βολές.