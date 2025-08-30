Το χρονόμετρο έδειχνε το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα έδειχναν ότι η πρωταθλήτρια Νάπολι θα γνώριζε μια απρόσμενη εντός έδρας απώλεια, με αντίπαλο την Κάλιαρι στο «Μαραντόνα». Όμως ο Φρανκ Ανγκισά είχε διαφορετική γνώμη. Στο 90+5΄ μετά από σέντρα του Μπουοντζόρνο έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα (1-0) και «λύτρωσε» τους γηπεδούχους που πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Μαζί τους στην πρώτη θέση ανέβηκε και η Ρόμα που νίκησε εξίσου δύσκολα με το ίδιο σκορ -αλλά χωρίς… θρίλερ- την Πίζα: 0-1 με Ματίας Ζούλε στο 55΄.

Η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη επικράτησε 1-0 της Κόμο στο «Ρενάτο Νταλ’΄Άρα» και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην εφετινή Serie A. Οι γηπεδούχοι είχαν στη σύνθεσή τους επί 82 λεπτά τον Έλληνα αριστερό μπακ (αντικαταστάθηκε από τον Μιράντα), ο οποίος βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τον Τάσο Δουβίκα, σέντερ φορ της νεανικής Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας. Ο «Δούβι» αντικαταστάθηκε στο 60΄ με τον Άλβαρο Μοράτα να παίρνει τη θέση του.

Στο «Ένιο Ταρντίνι» της Πάρμα το ματς κρίθηκε στο τέλος, με την Αταλάντα να παίρνει προβάδισμα με τον Μάρκο Πάσαλιτς στο 79ο λεπτό και να «αγκαλιάζει» την νίκη. Όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Πάτρικ Κουτρόνε στο 85΄ κι έτσι αμφότερες οι ομάδες παραμένουν χωρίς νίκη εφέτος.

Η 2η αγωνιστική:

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37′ Τερατσιάνο, 39′ Βάσκες, 90’+2 πέν. Ντε Λούκα – 63′ Πιναμόντι, 73′ πέν. Μπεράρντι)

Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66′ Λόφτους-Τσικ, 86′ Πούλισικ)

Μπολόνια-Κόμο 1-0 (59΄ Ορσολίνι)

Πάρμα-Αταλάντα 1-1 (85΄ Κουτρόνε – 79΄ Πάσαλιτς)

Νάπολι-Κάλιαρι 1-0 (90+5΄ Ανγκισά)

Πίζα-Ρόμα 0-1 (55΄ Ζούλε)

Τζένοα-Γιουβέντους 31/8

Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8

Ιντερ-Ουντινέζε 31/8

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Νάπολι 6 -2αγ.

Κρεμονέζε 6 -2αγ.

Ρόμα 6 -2αγ.

Ίντερ 3

Γιουβέντους 3

Κόμο 3 -2αγ.

Μίλαν 3 -2αγ.

Μπολόνια 3 -2αγ.

Αταλάντα 2 -2αγ.

Πίζα 1 -2αγ.

Ουντινέζε 1

Φιορεντίνα 1

Κάλιαρι 1 -2αγ.

Βερόνα 1

Λέτσε 1 -2αγ.

Τζένοα 1

Πάρμα 1 -2αγ.

Λάτσιο 0

Τορίνο 0

Σασουόλο 0 -2αγ.