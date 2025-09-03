Παίκτης της Κάλιαρι είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Αντρέα Μπελότι.

Ο 31χρονος φορ, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Σαρδηνίας, υπογράφοντας μαζί της μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος στράικερ αγωνίστηκε στην Κόμο, με τη φανέλα της οποίας έγραψε 2 τέρματα σε 19 συμμετοχές τη σεζόν 2024-25.

Ο Μπελότι είναι γνωστός στην Ιταλία με το προσωνύμιο «gallo» (σ.σ κόκορας), στοιχείο που δεν έλειψε από το βίντεο παρουσίασής του στην ανακοίνωση της ομάδας του ιταλικού Νότου.

Dai, forse un altro prima di andare a dormire lo facciamo pic.twitter.com/0xBv4Mkgb3 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 1, 2025