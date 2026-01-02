Με γκολ του Λεάο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Μίλαν πέρασε από τη Σαρδηνία το εμπόδιο της Κάλιαρι και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, όπου και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Κυριακής (4/1), όπου η Ίντερ θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει και πάλι στο «ρετιρέ».
Η 18η αγωνιστική:
Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50′ Λεάο)
Κόμο-Ουντινέζε 3/1
Τζένοα-Πίζα 3/1
Σασουόλο-Πάρμα 3/1
Γιουβέντους-Λέτσε 3/1
Αταλάντα-Ρόμα 3/1
Λάτσιο-Νάπολι 4/1
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1
Βερόνα-Τορίνο 4/1
Ίντερ-Μπολόνια 4/1
Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
Μίλαν 38
Ίντερ 36 -16αγ.
Νάπολι 34 -16αγ.
Ρόμα 33
Γιουβέντους 32
Κόμο 27 -16αγ.
Μπολόνια 26 -16αγ.
Λάτσιο 24
Σασουόλο 22
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20
Κάλιαρι 18 -18αγ.
Πάρμα 17 -16αγ.
Λέτσε 16 -16αγ.
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -16αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9