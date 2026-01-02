Με γκολ του Λεάο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Μίλαν πέρασε από τη Σαρδηνία το εμπόδιο της Κάλιαρι και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, όπου και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Κυριακής (4/1), όπου η Ίντερ θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει και πάλι στο «ρετιρέ».

Η 18η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50′ Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε 3/1

Τζένοα-Πίζα 3/1

Σασουόλο-Πάρμα 3/1

Γιουβέντους-Λέτσε 3/1

Αταλάντα-Ρόμα 3/1

Λάτσιο-Νάπολι 4/1

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1

Βερόνα-Τορίνο 4/1

Ίντερ-Μπολόνια 4/1

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μίλαν 38

Ίντερ 36 -16αγ.

Νάπολι 34 -16αγ.

Ρόμα 33

Γιουβέντους 32

Κόμο 27 -16αγ.

Μπολόνια 26 -16αγ.

Λάτσιο 24

Σασουόλο 22

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20

Κάλιαρι 18 -18αγ.

Πάρμα 17 -16αγ.

Λέτσε 16 -16αγ.

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -16αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9