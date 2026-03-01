Πολύ σκληρή για να… πεθάνει αποδείχθηκε η Γιουβέντους στο «Ολίμπικο». Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και 3-1 από τη Ρόμα, όμως κατάφερε με τη «χρυσή» αλλαγή του Λουτσιάνο Σπαλέτι, Φεντερίκο Γκάτι, να φύγει από την «αιώνια πόλη» με το βαθμό της ισοπαλίας και το τελικό 3-3.

Ο βαθμός κρατά τη «Βέκια Σινιόρα» ζωντανή στο παιχνίδι της εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν, με τη Ρόμα να χάνει μία μεγάλη ευκαιρία έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι να βρεθεί «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.

Η είσοδος του 27χρονου αμυντικού, Φεντερίκο Γκάτι, στο 88′ έμελλε ν’ αποδειχθεί καθοριστική για τους «μπιανκονέρι», καθώς ήταν αυτός που στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Ρόμα προηγήθηκε στο 39’ με τον Φράνκα, ενώ ο Κονσεϊσάο ισοφάρισε σε 1-1 στο 47’. Στο 54’ ο Εντικά και στο 65’ ο Μάλεν έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους «τζιαλορόσι», ενώ στο 78’ ο Μπόγκα μείωσε σε 3-2.

Βαθιά ανάσα πήρε η Τορίνο μετά τη νίκη με 2-0 επί της Λάτσιο, που σε ένα ακόμη ματς ήταν αρκετά προβληματική. Η «γκρανάτα» ήθελε πάση θυσία το «τρίποντο» για να απομακρυνθεί από τη διακεκαυμένη ζώνη και τα κατάφερε σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Σιμεόνε και Ζαπάτα.

Τέσσερα 24ωρα μετά την επική πρόκριση επί της Ντόρτμουντ στο Champions League, η Σασουόλο έβαλε «φρένο» στην Αταλάντα. Νίκησε στο «Μαπέι» με 2-1, μη επιτρέποντας στους «μπεργκαμάσκι» να «πιάσουν» έστω και προσωρινά στην 5η θέση την Κόμο.

Η 27η αγωνιστική:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο – 63′ Φολορούνσο)

Κόμο-Λέτσε 3-1 (18′ Δουβίκας, 35′ Ροντρίγκες, 44′ Κεμφ – 13′ Κουλιμπαλί)

Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65′ Άκπα Άκπρο – 2′ Χόιλουντ, 90’+6 Λουκάκου)

Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31′ Ντιμάρκο, 64′ πέν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2 (90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο)

Σασουόλο-Αταλάντα 2-1 (23′ Κονέ, 69′ Τόρστβεντ – 88′ Μούσαχ)

Τορίνο-Λάτσιο 2-0 (21′ Σιμεόνε, 53′ Ζαπάτα)

Ρόμα-Γιουβέντους 3-3 (39′ Φράνκα, 54′ Εντικά, 65′ Μάλεν – 47′ Κονσεϊσάο, 78′ Μπόγκα, 90’+3 Γκάτι)

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3

Βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Ίντερ 67

Μίλαν 57

Νάπολι 53

Ρόμα 51

Κόμο 48

Γιουβέντους 47

Αταλάντα 45

Σασουόλο 38

Μπολόνια 36 -26αγ.

Λάτσιο 34

Πάρμα 33

Ουντινέζε 32 -26αγ.

Κάλιαρι 30

Τορίνο 30

Τζένοα 27

Φιορεντίνα 24 -26αγ.

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24

Πίζα 15 -26αγ.

Βερόνα 15