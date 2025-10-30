Νέα κακή εμφάνιση για τη Λάτσιο του Μαουρίτσιο Σάρι, που δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της Πίζα και έμεινε στο 0-0 στη πολή με τον διάσημο κεκλιμένο πύργο. Ο Χρήστος Μανδάς έμεινε για ακόμα μία φορά στον πάγκο των «λατσιάλι» που βρίσκονται πλέον κάτω από τη μέση της κατάταξης, μετά από 9 αγωνιστικές στη Serie A. Χωρίς νίκη, αλλά με 5 ισοπαλίες, παραμένει η Πίζα.
Η 9η αγωνιστική:
Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 3-1 (9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2 Βοϊβόντα – 25′ Σέρνταρ)
Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1 (5’πέν. Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6 πέν. Γιλντίζ – 45’+1 Ζανιόλο)
Ρόμα-Πάρμα 2-1 (63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Σιρτσάτι)
Μπολόνια-Τορίνο 0-0
Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2 (3′,49′ Μπονατσόλι)
Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0 (66′, 88′ πέν. Τσαλχάνογλου, 71′ Σούσιτς)
Κάλιαρι-Σασουόλο 1-2 (73΄ Εσπόζιτο – 54΄ Λοριεντέ, 65΄ Πιναμόντι)
Πίζα-Λάτσιο 0-0
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 21
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Κόμο 16
Μπολόνια 15
Γιουβέντους 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13
Ουντινέζε 12
Τορίνο 12
Λάτσιο 12
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Πίζα 5
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3