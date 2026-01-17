Στην κορυφή της Serie A για μία ακόμη αγωνιστική θα παραμείνει η Ίντερ. Το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 20′ χάρισε στους «νερατζούρι» το «τρίποντο» στην έδρα της Ουντινέζε (1-0) και παράλληλα, τη δυνατότητα να διατηρηθούν μόνοι στο «ρετιρέ» άσχετα με το τι θα κάνουν οι διώκτες τους στα υπόλοιπα ματς της 21ης αγωνιστικής που ακολουθούν.
Η 21η αγωνιστική:
Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20′ Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 17/01
Κάλιαρι-Γιουβέντους 17/01
Πάρμα-Τζένοα 18/01
Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01
Τορίνο-Ρόμα 18/01
Μίλαν-Λέτσε 18/01
Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
Λάτσιο-Κόμο 19/01
Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 49 -21αγ.
Μίλαν 43
Νάπολι 40
Γιουβέντους 39
Ρόμα 39
Κόμο 34
Αταλάντα 32 -21αγ.
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26 -21αγ.
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 14
Πίζα 14 -21αγ.
Βερόνα 13