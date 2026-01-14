Με το γκολ του Πίο Εσπόζιτο η Ίντερ επικράτησε 1-0 της Λέτσε στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Οι «νερατζουρι»… φλέρταραν με μία μεγάλη εντός έδρας «γκέλα» όμως ο νεαρός Ιταλός «μίλησε» στο 78ο λεπτό και χάρη σε αυτόν οι γηπεδούχοι πήραν μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μία ομάδα, η οποία μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Το κέρδος είναι διπλό, καθώς η Ίντερ αποσπάστηκε κατά έξι βαθμούς από τη Νάπολι η οποία έμεινε στο 0-0 εναντίον της Πάρμα, στην τρίτη διαδοχική ισοπαλία της.
Η 16η αγωνιστική:
Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0
Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)
Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι – 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)
Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66΄ πεν. Βλάσιτς)
Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν – 66΄ Σολέ)
Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+4΄ Ιέν)
Νάπολι-Πάρμα 0-0
Ίντερ-Λέτσε 1-0 (78΄ Εσπόζιτο)
Βερόνα-Μπολόνια 15/1
Κόμο-Μίλαν 15/1
Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 46
Μίλαν 40 -19αγ.
Νάπολι 40
Γιουβέντους 39
Ρόμα 39
Κόμο 34 -19αγ.
Αταλάντα 31
Λάτσιο 28
Μπολόνια 27 -19αγ.
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 14
Βερόνα 13 -19αγ.
Πίζα 13