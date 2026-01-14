Με το γκολ του Πίο Εσπόζιτο η Ίντερ επικράτησε 1-0 της Λέτσε στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Οι «νερατζουρι»… φλέρταραν με μία μεγάλη εντός έδρας «γκέλα» όμως ο νεαρός Ιταλός «μίλησε» στο 78ο λεπτό και χάρη σε αυτόν οι γηπεδούχοι πήραν μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μία ομάδα, η οποία μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Το κέρδος είναι διπλό, καθώς η Ίντερ αποσπάστηκε κατά έξι βαθμούς από τη Νάπολι η οποία έμεινε στο 0-0 εναντίον της Πάρμα, στην τρίτη διαδοχική ισοπαλία της.

Η 16η αγωνιστική:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι – 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)

Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66΄ πεν. Βλάσιτς)

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν – 66΄ Σολέ)

Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+4΄ Ιέν)

Νάπολι-Πάρμα 0-0

Ίντερ-Λέτσε 1-0 (78΄ Εσπόζιτο)

Βερόνα-Μπολόνια 15/1

Κόμο-Μίλαν 15/1

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 46

Μίλαν 40 -19αγ.

Νάπολι 40

Γιουβέντους 39

Ρόμα 39

Κόμο 34 -19αγ.

Αταλάντα 31

Λάτσιο 28

Μπολόνια 27 -19αγ.

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 22

Τζένοα 19

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 14

Βερόνα 13 -19αγ.

Πίζα 13