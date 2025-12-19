Η Μπολόνια θα είναι η δεύτερη φιναλίστ του Σούπερ Καπ Ιταλίας που διεξάγεται στο «King Saud University Stadium» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς «λύγισε» την Ίντερ με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια), έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον γκολκίπερ της Φεντερίκο Ραβάλια, που έκανε τη… διαφορά με δύο επεμβάσεις στη «ρώσικη ρουλέτα».

Οι «ροσομπλού» θα έχουν την ευκαιρία στον τελικό της Δευτέρας (22/12, 21:00), που θα διεξαχθεί στην ίδια έδρα να διεκδικήσουν απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, τον πρώτο τίτλο Σούπερ Καπ της Ιστορίας τους.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με το ωραίο τελείωμα του Τουράμ. Στο 35′ ο Ορσολίνι με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσα, με το σκορ να μην αλλάζει στο 90λεπτο και τις δύο ομάδες να οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί η Ίντερ αστόχησε σε τρεις σερί (!) εκτελέσεις με τους Μπαστόνι, Μπαρέλα και Μπονί, την ώρα που η Μπολόνια έχασε μόλις δύο με τους Μόρο και Μιράντα και πήρε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης έμεινε στον πάγκο της Μπολόνια χωρίς να χρησιμοποιηθεί και πλέον τη Δευτέρα (22/12) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει άλλο ένα τρόπαιο με τους «ροσομπλού» μετά το περσινό Κύπελλο.

Σύμφωνα με το «Calcio e Finanza», το συνολικό χρηματικό μπόνους που θα διατεθεί για το τουρνουά είναι 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο νικητής θα πάρει 9,5 εκατομμύρια συν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο για να παίξει ένα φιλικό με την ομάδα που θα κατακτήσει το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας. Ο φιναλίστ του τελικού θα λάβει 6,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ηττημένοι των ημιτελικών θα πάρουν από 2,4 εκατομμύρια έκαστος.