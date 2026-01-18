Η Μίλαν πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A και παραμένει στο «κυνήγι» του τίτλου και της πρωτοπόρου Ίντερ. Οι «ροσονέρι» επιβλήθηκαν με 1-0 της Λέτσε, για την 21η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος και παρέμειναν στο -3 από τους «νερατζούρι».
Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, μένοντας για έκτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο» (μετρούν 5 ήττες και 1 ισοπαλία).
Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φίλκρουγκ, ο οποίος στο 76ο λεπτό βρήκε δίχτυα και χάρισε το «χρυσό τρίποντο» στους Μιλανέζους.
Η 21η αγωνιστική:
Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20′ Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7′ Λομπότκα)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0 (65′ Ματσιτέλι)
Πάρμα-Τζένοα 0-0
Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2 (88′ Φαμπιλάν – 19′ Μαντράγκορα, 45′ Πίκολι)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 (26′ Μάλεν, 72′ Ντιμπάλα)
Μίλαν-Λέτσε 1-0 (76′ Φίλκρουγκ)
Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
Λάτσιο-Κόμο 19/01
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
Ίντερ 49
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Γιουβέντους 39
Κόμο 34 -20αγ.
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28 -20αγ.
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22 -20αγ.
Πάρμα 22 -20αγ.
Κάλιαρι 22
Τζένοα 19 -20αγ.
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 17
Πίζα 14
Βερόνα 13 -20αγ.