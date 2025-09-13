Το παραδοσιακό «Derby d’Italia», ανάμεσα στη Γιουβέντους και στην Ίντερ, αυτή την φορά ήταν… εξωπραγματικό.

Οι «μπιανκονέρι» προηγήθηκαν δύο φορές στην έδρα τους, οι «νερατζούρι» με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Τσαλχάνογλου αντέδρασαν, ισοφάρισαν και προηγήθηκαν με τον Μάρκους Τιράμ (3-2 στο 76′), ωστόσο, οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με δύο γκολ (83′, 90’+1) και με το εμφατικό 4-3 πήραν το τεράστιο «τρίποντο» στο πρώτο μεγάλο ματς της Serie A για τη σεζόν 2025/2026.

Η «Γιούβε» μετά από 3 αγωνιστικές μετρά το απόλυτο και με 9 βαθμούς φιγουράρει στο «ρετιρέ», σε αντίθεση με την ομάδα του Μιλάνου, η οποία γνώρισε την δεύτερη της ήττα κζαι σαφώς το μέλλον του Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.

Αμφότερες, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα μπουν στη «μάχη» της League Phase του Champions League, με τη Γιουβέντους να υποδέχεται την Τσέλσι και την Ίντερ να παίζει μία μέρα μετά στο Αμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ.

Νωρίτερα, η Κάλιαρι εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το 2-0 επί της Πάρμα «άνοιξε λογαριασμό» στη Serie A. Η αναμέτρηση στην «Unipol Domus» κρίθηκε με τα δύο γκολ των Μίνα και Φελίτσι, με τους «παρμέντσι» να παραμένουν χωρίς νίκη μετά από 3 αγωνιστικές και με μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα.

Η 3η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0 (33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3 (14′ Κέλι, 38′ Γιλντίζ, 83′ Κ. Τιράμ, 90’+1 Άτζιτς – 30′,65′ Τσαλχάνογλου, 76′ Μ. Τιράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 21:45

Ρόμα-Τορίνο 14/9

Αταλάντα-Λέτσε 14/9

Πίζα-Ουντινέζε 14/9

Σασουόλο-Λάτσιο 14/9

Μίλαν-Μπολόνια 14/9

Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9

Κόμο-Τζένοα 15/9

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Γιουβέντους 9 -3αγ.

Νάπολι 6

Κρεμονέζε 6

Ρόμα 6

Ουντινέζε 4

Κάλιαρι 4 -3αγ.

Λάτσιο 3

Μίλαν 3

Κόμο 3

Μπολόνια 3

Ίντερ 3 -3αγ.

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2

Πίζα 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1 -3αγ.

Λέτσε 1

Βερόνα 1

Τορίνο 1

Σασουόλο 0