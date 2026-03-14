Η Γιουβέντους ήθελε περισσότερο τη νίκη από την Ουντινέζε και κατάφερε να την πάρει μέσα στο «Φρίουλι» με 1-0. Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38′ χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το αποτέλεσμα του κυριακάτικου ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα, για να μάθει εάν θα παραμείνει εκεί ή, θα βρεθεί στην 5η.

Η 29η αγωνιστική:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 90+1΄ Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38′ Μπογκά)

Βερόνα-Τζένοα 15/3

Πίζα-Κάλιαρι 15/3

Σασουόλο-Μπολόνια 15/3

Κόμο-Ρόμα 15/3

Λάτσιο-Μίλαν 15/3

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 68 -29αγ.

Μίλαν 60

Νάπολι 59 -29αγ.

Γιουβέντους 53 -29αγ.

Κόμο 51

Ρόμα 51

Αταλάντα 47 -29αγ.

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37

Ουντινέζε 36 -29αγ.

Πάρμα 34 -29αγ.

Τορίνο 33 -29αγ.

Τζένοα 30

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27 -29αγ.

Φιορεντίνα 25

Κρεμονέζε 24

Βερόνα 18

Πίζα 15