Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ιταλία, ύστερα από ενέδρα οπαδών, μετά από αγώνα πρωταθλήματος της Α2 του μπάσκετ, όταν φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν στη βάση τους μετά το ματς στο οποίο η ομάδα τους επικράτησε της Ριέτι με 88-73.

Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της γηπεδούχου, οι οποίοι πέταξαν πέτρες και δεκάδες αντικείμενα. Μια από τις πέτρες χτύπησε έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι.

Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα η τοπική αστυνομία.

#NEWS – Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista.

Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l’uomo colpito e ucciso.

E’ accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti–#Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcuni supporter… pic.twitter.com/BiHL5buzjZ — Tv2000.it (@TV2000it) October 19, 2025

Τι αναφέρει το δελτίο Τύπου της Πιστόια

«Η ομάδα μπάσκετ Pistoia Basket 2000 Ssd σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον θάνατο ενός από τους δύο οδηγούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία σε ένα λεωφορείο που μετέφερε ερυθρόλευκους οπαδούς που επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα στο Ριέτι. Υπό το φως των αρχικών αναφορών και εν αναμονή των επίσημων δικαστικών ευρημάτων, ο σύλλογος εκφράζει το σοκ του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα. Ο Πρόεδρος Τζότζεφ Ντέιβιντ και ολόκληρος ο Σύλλογος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του οδηγού και συμμερίζονται τη θλίψη των αγαπημένων του προσώπων»

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα»

Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono… — Andrea Abodi (@andreaabodi) October 19, 2025

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Πηγές: Tv2000.it- TVL TVlibera