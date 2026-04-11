Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Κάλιαρι επί της Κρεμονέζε στο ντέρμπι… παραμονής, ενώ η Βερόνα μετά την ήττα της από την Τορίνο έχει, πια, μόνο μαθηματικές ελπίδες για να παραμείνει στη Serie A.

Το γκολ του Εσπόζιτο χάρισε στους Σαρδηνούς το υπερπολύτιμο «τρίποντο» και ταυτόχρονα… αέρα 6 βαθμών από τη σημερινή τους αντίπαλο, ενώ απομένουν ακόμη 6 αγωνιστικές (32η) για το φινάλε της σεζόν.

Την ίδια ώρα η Βερόνα δεν μπόρεσε να φύγει με «διπλό» από την έδρα της «αδιάφορης» βαθμολογικά, Τορίνο, και πλέον, οι ιθύνοντες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό τους για τη Serie B και τις κινήσεις που θα κάνουν έτσι ώστε να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια.

Η 32η αγωνιστική:

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3, 43,52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63′ Εσπόζιτο)

Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ

Μίλαν-Ουντινέζε 19:00

Αταλάντα-Γιουβέντους 21:45

Τζένοα-Σασουόλο 12/4

Πάρμα-Νάπολι 12/4

Μπολόνια-Λέτσε 12/4

Κόμο-Ίντερ 12/4

Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 57 -32αγ.

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 39 -32αγ.

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Κάλιαρι 33 -32αγ.

Φιορεντίνα 32

Κρεμονέζε 27 -32αγ.

Λέτσε 27

Βερόνα 18 -32αγ.

Πίζα 18 -32αγ.