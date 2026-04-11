Η αδιάφορη βαθμολογικά, Ουντινέζε, έθεσε οριστικά εκτός τίτλου τη Μίλαν, μετά το εμφατικό διπλό με 3-0 στο «Σαν Σίρο», για την 32η αγωνιστική της Serie A.
Οι «ροσονέρι» από τις 8/3 όταν και πανηγύρισαν επί της Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου, συμπλήρωσαν 3 ήττες στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που δεν τους επιτρέπει ούτε κι εφέτος να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επιστροφή τους στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η 32η αγωνιστική:
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄, 52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63′ Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 11/4
Τζένοα-Σασουόλο 12/4
Πάρμα-Νάπολι 12/4
Μπολόνια-Λέτσε 12/4
Κόμο-Ίντερ 12/4
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Ίντερ 72
Νάπολι 65
Μίλαν 63 -63αγ.
Κόμο 58
Γιουβέντους 57
Ρόμα 57 -32αγ.
Αταλάντα 53
Μπολόνια 45
Λάτσιο 44
Ουντινέζε 43 -32αγ.
Σασουόλο 42
Τορίνο 39 -32αγ.
Πάρμα 35
Τζένοα 33
Κάλιαρι 33 -32αγ.
Φιορεντίνα 32
Κρεμονέζε 27 -32αγ.
Λέτσε 27
Βερόνα 18 -32αγ.
Πίζα 18 -32αγ.