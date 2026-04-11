Η αδιάφορη βαθμολογικά, Ουντινέζε, έθεσε οριστικά εκτός τίτλου τη Μίλαν, μετά το εμφατικό διπλό με 3-0 στο «Σαν Σίρο», για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Οι «ροσονέρι» από τις 8/3 όταν και πανηγύρισαν επί της Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου, συμπλήρωσαν 3 ήττες στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που δεν τους επιτρέπει ούτε κι εφέτος να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επιστροφή τους στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η 32η αγωνιστική:

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄,43΄, 52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63′ Εσπόζιτο)

Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)

Αταλάντα-Γιουβέντους 11/4

Τζένοα-Σασουόλο 12/4

Πάρμα-Νάπολι 12/4

Μπολόνια-Λέτσε 12/4

Κόμο-Ίντερ 12/4

Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63 -63αγ.

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 57 -32αγ.

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Ουντινέζε 43 -32αγ.

Σασουόλο 42

Τορίνο 39 -32αγ.

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Κάλιαρι 33 -32αγ.

Φιορεντίνα 32

Κρεμονέζε 27 -32αγ.

Λέτσε 27

Βερόνα 18 -32αγ.

Πίζα 18 -32αγ.