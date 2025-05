Η βαθμολογικά αδιάφορη Κόμο επικράτησε με ανατροπή 3-1 της Κάλιαρι σε παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Αν και προηγήθηκε με τον Αντόπο, η ομάδα της Σαρδηνίας δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη που θα σιγούρευε τη θέση της στην κατηγορία, παραμένοντας επτά βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν βασικός και είχε συμμετοχή στο δεύτερο γκολ της Κόμο, πριν αντικατασταθεί στο 61΄ από τον Κουτρόνε, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Maxence Caqueret equalises for Como right before the break!! 🔥⚡️#ComoCagliari 1-1 pic.twitter.com/zNdjMeIs7D

