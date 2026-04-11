Με χατ τρικ του Ντόνιελ Μάλεν, η Ρόμα ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της ουραγού Πίζα και παραμένει στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο Ολλάνδός «χτύπησε» τρεις φορές πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα και έφτασε τα 10 γκολ στην εφετινή Serie A.

Η 32η αγωνιστική:

Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄, 43΄, 52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 11/4

Τορίνο-Βερόνα 11/4

Μίλαν-Ουντινέζε 11/4

Αταλάντα-Γιουβέντους 11/4

Τζένοα-Σασουόλο 12/4

Πάρμα-Νάπολι 12/4

Μπολόνια-Λέτσε 12/4

Κόμο-Ίντερ 12/4

Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 57 -32αγ.

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 36

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Φιορεντίνα 32

Κάλιαρι 30

Κρεμονέζε 27

Λέτσε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18 -32αγ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Italia #Πίζα #Ρομά