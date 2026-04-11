Με χατ τρικ του Ντόνιελ Μάλεν, η Ρόμα ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της ουραγού Πίζα και παραμένει στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο Ολλάνδός «χτύπησε» τρεις φορές πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα και έφτασε τα 10 γκολ στην εφετινή Serie A.
Η 32η αγωνιστική:
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄, 43΄, 52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 11/4
Τορίνο-Βερόνα 11/4
Μίλαν-Ουντινέζε 11/4
Αταλάντα-Γιουβέντους 11/4
Τζένοα-Σασουόλο 12/4
Πάρμα-Νάπολι 12/4
Μπολόνια-Λέτσε 12/4
Κόμο-Ίντερ 12/4
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Ίντερ 72
Νάπολι 65
Μίλαν 63
Κόμο 58
Γιουβέντους 57
Ρόμα 57 -32αγ.
Αταλάντα 53
Μπολόνια 45
Λάτσιο 44
Σασουόλο 42
Ουντινέζε 40
Τορίνο 36
Πάρμα 35
Τζένοα 33
Φιορεντίνα 32
Κάλιαρι 30
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18 -32αγ.