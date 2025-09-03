Χωρίς τον Σαλιού Νιανγκ θ΄ αγωνιστεί απέναντι στην οικοδέσποινα του 3ου ομίλου, Κύπρο, η Ιταλία, αύριο, Πέμπτη (4/9), για την 5η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο Ιταλός διεθνής τραυματίστηκε στη σημαντική νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία, με 67-63. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Νιανγκ έδειξαν πως έχει υποστεί διάστρεμμα.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας Τζανμάρκο Ποτσέκο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαλιού Νιανγκ απέναντι στην Κύπρο, αλλά ευελπιστεί πως θα είναι έτοιμος για τον νοκ άουτ χιαστί αγώνα στη φάση των «16», στη Ρίγα της Λετονίας.