Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με επτά γκολ, η Τσέλσι επικράτησε με 4-3 της Μπράιτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ξεκίνησε βασικός για τους φιλοξενούμενους και αγωνίστηκε μέχρι το 81ο λεπτό, όταν παραχώρησε τη θέση του στον Πρόμις Ντέιβιντ.

Οι «μπλε» μπήκαν δυνατά στο ματς και πήραν αέρα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Λάβια στο 4΄ και Νέτο στο 14΄. Ο Ζοάο Πέδρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 32΄, ενώ ο Γιαλκουγιέ είχε μειώσει προσωρινά για την Μπράιτον στο 36΄. Ένα αυτογκόλ του Ζοάο Πέδρο στο 63΄ ξαναέβαλε τους φιλοξενούμενους στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως ο Πάλμερ στο 74΄ σημείωσε το 4-2 για την Τσέλσι, με τον Γκρος να διαμορφώνει το τελικό 4-3 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

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