Ως την κορυφαία ομάδα της τρέχουσας σεζόν στη Euroleague χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ο Μαυροβούνιος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια, κάλεσε όμως τους παίκτες του να επικεντρωθούν στον εαυτό τους και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, εν όψει του τζάμπολ με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, Παρασκευή (24/10, 21:00, Novasports 4HD), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αναλυτικά, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς τόνισε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

«Αύριο θα παίξουμε εναντίον ίσως της καλύτερης ομάδας σε αυτή τη Euroleague. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και στην αγωνιστική μας ταυτότητα.

Για μένα, αυτό σημαίνει ότι ως ομάδα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να αμυνθούμε και να διαχειριστούμε την επίθεση, πώς να κινηθούμε και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, και πώς να παραμείνουμε θετικοί και αφοσιωμένοι στο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε το καλύτερο δυνατό».

Από τη μεριά του, ο Ντέρικ Άλστον Τζ. τόνισε: «Αύριο θα είναι ένας δύσκολος αγώνας εναντίον του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουν σπουδαίους παίκτες σε κάθε ρόλο και θέση. Πρέπει να πιστέψουμε και να συνεχίσουμε να λέμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε. Για εμάς, το να δίνουμε τα πάντα σημαίνει να είμαστε όπως πρέπει, σωστοί στην εκτέλεση και να παίζουμε σκληρά, στο μέγιστο των δεξιοτήτων μας».